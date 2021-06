Piden que los gimnasios sean declarados una actividad esencial: “necesitamos trabajar”

Compartir esta noticia:











La Cámara de Gimnasios de La Pampa elaboraron un comunicado para solicitarle al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, que la actividad que desarrollan sea declarada como esencial: “Llevamos un mes cerrados, somos una de las 4 provincias en todo el país que los gimnasios permanecen cerrados, necesitamos una respuesta, la situación económica no da para más”.

En un comunicado elaborado por la Cámara de Gimnasios sostienen que “los Gimnasios de la provincia, academias de danzas y natatorios y centros de Pilates desde marzo de 2020 que estamos viviendo una gran incertidumbre y tristeza, esta situación de ser los primeros en cerrar y los últimos en abrir”.









Destacaron que “muchos gimnasios tuvieron que abandonar en el camino, otros dejaron la vida y otros viven hoy en día con angustia estos momentos tan difíciles”.

“Vivimos y colaboramos para transformar nuestros lugares de trabajo, separando máquinas, poniendo mamparas, puesto sanitizantes, cerrando vestuarios, incorporando sistemas de turno y trazabilidad, cumpliendo con todos los protocolos impuestos”.

Recordaron que “en junio del 2020 regresamos con la ilusión y todo el cuidado para con nuestros clientes y obviamente el de nuestros profesores y ahora nuevamente somos los primeros en cerrar, estamos a la deriva, a sabiendas que no somos el foco de contagio”.

Afirman que “Llevamos un mes cerrados, somos una de las 4 provincias en todo el país que los gimnasios permanecen cerrados junto a Santa Fe, La Rioja y Formosa necesitamos una respuesta, necesitamos trabajar, la situación económica no da para más, las medidas económicas de salvataje para los gimnasios en muchos casos no son accesibles a todos, no se olvide que ya contrajimos deuda en 2020 para pagar las deudas generadas por el cierre, lo que hace que nuestros créditos estén afectados, seguimos generando deuda que en algunos casos son impagables”.

“No solo colaboramos cerrando, colaboramos económicamente con esta situación”.

Destacan que comprenden que “estamos en una pandemia, pero nosotros no somos propagadores del virus, el equipo epidemiológico ya se lo habrá informado”.

Desde la Cámara de Gimnasios sostienen que “Teniendo en cuenta que el porcentaje de ciudadanos vacunados así también como de recuperados de COVID-19 va en aumento y sumando que hacer actividad física guiada por profesionales en espacios seguros y ventilados como los gimnasios, nos vemos razón alguna para que se nos siga impidiendo la apertura, nunca fuimos un riesgo sanitario importante, sino todo lo contrario, tenemos que estar trabajando, cuidándonos y cuidando la salud de la población juntos somos un arma en la lucha contra el coronavirus haciendo mas resistentes nuestros cuerpos y colaborando en la recuperación de los pacientes”.

Finalmente expresan que Creemos indispensable que nuestra actividad sea declarada esencial. Sr. Gobernador, Sergio Ziliotto, con el mayor de los respetos, nosotros los Dueños de Gimnasios de la provincia de La Pampa le solicitamos nos escuche”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios