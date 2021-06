Cámara de Comercio Alternativa: “No podemos volver a cerrar las puertas. Nos estamos fundiendo”

Compartir esta noticia:











El presidente de la Cámara Autónoma de La Pampa, Gustavo Clemente, expresó que «no se pueden volver a cerrar las puertas de los negocios» y alertó que la situación «no se puede sostener más».









En desacuerdo con el confinamiento y cierre de actividades dispuesto por el gobierno nacional y al que adhirió el gobierno pampeano, ayer hubo un ruidazo en el centro. Los comercios de Santa Rosa hicieron sonar las alarmas, bocinazos de autos. En General Pico hubo concentración en la Plaza Ceca y aplaudida contra las restricciones.

Gustavo Clemente, presidente de la Cámara Autónoma de La Pampa, aseguró que «la solución hoy abrir las puertas, mantener los protocolos, puertas abiertas para poder trabajar. Convivir con el virus, salud y economía, y no una cosa o la otra».

-¿Cómo tomaron este cierre del finde semana?

-Nos agarra otra vez con bronca, enojo, porque no podemos volver a cerrar las puertas de los negocios. Venimos de 10 días de cierre total, horarios reducidos hasta las 18 cuando debería ser por lo menos hasta las 20, y ahora tenemos que cerrar el sábado que es un día fuerte de ventas para el comercio en general. No estamos de acuerdo con la vuelta a Fase 1 el fin de semana. Por eso ayer decidimos hacer sonar las alarmas, bocinazos y aplaudidas.

-¿Queda en el ruido o abren?

-No se va a abrir. Fue para manifestar esta bronca y desacuerdo con las medidas restrictivas en las que nuestro gobernador nos vuelve a meter. Consideramos que no es justo porque se podría manejar de otra manera, como dejar abrir hasta las 18 como viene siendo. Y hoy y mañana seguramente vamos a ver gente en la calle caminando en las plazas y parques. Entonces, ¿porqué hacernos cerrar las puertas?. No es necesario implementar esto hoy. Podrían flexibilizar un poco más la situación y no pegarse tanto a lo que dice el presidente.

Cabe recordar que tanto este sábado 5, como el domingo 6, rige confinamiento estricto y las personas solo pueden moverse en cercanías de sus casas, y solo si es necesario.

– A futuro se habla que esto va a seguir así…

-Desde las diferentes actividades económicas hemos mantenido los protocolos. Los contagios no surgieron de los comercios. Volver a encerrarnos, en la situación económica en la que nos encontramos, porque venimos de 14 meses de crisis, de pandemia, con 3 meses de cierre total el año pasado, un golpe del que aún no nos recuperamos, esto es una nueva cachetada. Hay muchos que se van a ver perjudicados, lo vemos con el cierre de los negocios que han ido cerrando y otros que piensan hacer lo mismo por la dificultad de la situación. No es un capricho, muchos se están fundiendo.

– ¿Las medidas anuncias aliviaron algo?

-Lo que se anunció fueron créditos a tasa del 24%. La verdad no son ayudas de fondo porque es seguir endeudando al comerciante o al autónomo. Muchos sacaron créditos el año pasado para poder sostenerse y no están pudiendo pagar la cuota. Por lo que más créditos es un salvavidas de plomo para el comerciante.

Venta online

Clemente planteó que «no se instala bien». Nosotros necesitamos vender hoy porque mañana hay que pagar los sueldos, el alquiler. Con 9 días de puertas cerradas hice 3 ventas online. No sirve, no es la solución. La solución hoy abrir las puertas, mantener los protocolos, puertas abiertas para poder trabajar. Convivir con el virus, salud y economía, y no una cosa o la otra.

Horario corrido

-En Santa Rosa a las 13 se corta. La gente va a su casa a almorzar. Asique a las 15.30 la gente recién vuelve a verse en el centro, con lo cual queda muy poco margen de venta hasta las 18. Debería ser como en otras provincias, hasta las 20. De hecho en la gastronomía es hasta las 23 horas. Lo mismo que los gimnasios que no los dejan abrir. Y acá se hizo una restricción más dura que no se condice con el lugar donde vivimos. Santa Rosa es una ciudad chica, más manejable. Es una necesidad.

-¿No te asusta la enfermedad?

-Por supuesto que es preocupante. Pero tiene que ser salud y economía, porque si no me mata el virus voy a terminar padeciendo problemas por la economía. Yo tuve Covid y la pase mal como muchas personas, y agradezco la atención del personal de salud. Pero también hay que pagar los impuestos, hoy la mayoría no los paga, si tenes deudas de luz te la cortan, los proveedores quieren cobrar, todo sigue y nosotros tampoco podemos frenar porque no llegamos a cumplir con nada. ¿Cómo pagamos el sueldo a los empleados y el alquiler del local? ¿Cómo vivimos nosotros en nuestras casas?.

-¿Como viste la protesta del 25 de Mayo y la respuesta judicial?

-CALPA no la organizó a la marcha, fuimos algunos y ejercimos nuestro derecho a protestar. Algunos terminamos en la quinta del gobernador pegando carteles en el portón porque entendimos que si presentamos petitorios y no nos escuchan, por lo menos que nos lean.

-¿Puede haber una cuestión política de que no atienden a CALPA porque atienden a la otra Cámara?

-Nosotros no estamos enfrentados con el gobierno. Pasa que siempre se nos quiere vincular al PRO o la UCR, que son opositores. Nosotros somos comerciantes, que generamos CALPA a raíz de todo lo que venía aconteciendo y nos sentíamos huérfanos de toda representatividad. Pero no hay un enfrentamiento con el gobierno, necesitamos que nos escuchen porque los comerciantes se están fundiendo y eso es una realidad que duele. Ojalá podamos sentarnos en una mesa y buscar alternativas para este momento.

¿Cuándo el ruidazo deja de ser aviso y pasa a ser una acción como en General Pico?

-Estamos lejos de querer infringir la ley. Simplemente queremos que entiendan que estamos en una situación de desesperación y que no podemos continuar así. Y obtuvimos visibilización por lo que vamos a continuar por ese lado.

CALPA

Clemente contó que «estamos oficialmente conformados como Cámara» y «una vez que tengamos la personería jurídica comenzaremos a trabajar activamente afiliando socios y buscando soluciones para el autónomo».

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios