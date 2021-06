Portezuelo: “Vincular la obra con la estatización de la empresa IMPSa no tiene sentido”

Compartir esta noticia:











Se conformó la comisión de Ríos Interprovinciales con la presencia vía Zoom del secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri, y de la fiscal de Estado de la provincia, Romina Smith, para tratar dos proyectos vinculados a Portezuelo del Viento y a la represa “El Tambolar”, y para que brinden su opinión sobre la capitalización de la empresa Impsa por parte del Estado nacional, y cómo esto repercute en La Pampa y su reclamo hídrico.









En primer lugar, se emitió dictamen favorable por unanimidad a la iniciativa de Juan Brindesi por la que expresa beneplácito por el nuevo estudio impacto ambiental de Portezuelo del Viento.

Sobre este tema, Romina Smith hizo un pantallazo general del trabajo que se viene realizando: “El grupo de trabajo referido al estudio de impacto ambiental se arma luego de la reunión del Consejo de Gobierno donde cuatro provincias ratifican que para llevar adelante Portezuelo del Viento es necesario realizar una evaluación de impacto ambiental sobre la cuenca hídrica, y Mendoza se opone”, explicó.

“Dado esta mayoría, el gobierno nacional buscó consensos, y viendo las posiciones de las diferentes provincias llamó a este grupo de trabajo, donde se establece que se tiene que cumplir con la participación ciudadana -que implican las audiencias públicas- y donde se evalúe la cuenca en su integridad, no solamente un estudio en territorio mendocino –como se venía haciendo-, sino aguas abajo”, detalló la fiscal de Estado.

“La idea era formar un grupo técnico para que se empiecen a elaborar estos términos de referencia. Nosotros estamos en la comisión designados con Hernán Pérez Araujo, y trabajando con un equipo interdisciplinario. Ahora estamos a la espera de una nueva convocatoria de Nación”, contó Smith y señaló que “esto está muy entrelazado con el tema de que es Nación quien tiene la pelota de seguir con la evaluación de impacto ambiental regional, que ya estableció que había que realizar una evaluación antes de seguir la obra con Impsa. En este sentido, remarcar lo que dijo el gobernador de que la estatización de la empresa no va a subsanar los vicios que tiene el proyecto de Portezuelo del Viento”.

Para completar la idea, Lastiri se refirió al proceso licitatorio que está llevando a cabo Portezuelo del Viento iniciado por Mendoza. “Este proceso licitatorio se da en una obra que no tiene habilitación ambiental. Esta situación de vincular la obra con la estatización de la empresa Impsa no tiene sentido. Por eso el gobernador le requirió al gobierno nacional que como nuevo decisor de Impsa, retire su oferta”, explicó.

Más adelante, se sacó despacho favorable por unanimidad al proyecto de Espartaco Marín por el que expresan beneplácito por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de la provincia de La Pampa, por la construcción de la represa «El Tambolar» sobre el río San Juan.

Para entender de qué manera el fallo de la Corte Suprema de Justicia beneficia a La Pampa, Smith hizo un recorrido legal. “Tenemos dos demandas de lo que es la Cuenca del Desaguadero. Hay una demanda, que primero se empezó como una acción de amparo, donde pedimos la constitución del Comité de Cuenca. La Corte dijo que no es un amparo porque no hay algo urgente para resolver. De esa demanda dimos traslado a todas las provincias”, comentó.

“Por otro lado –siguió Smith- se inició una acción de amparo ante la represa El Tambolar, que tenía como objeto que se cumpla con la ley de obras hidráulicas y de participación ciudadana antes de realizarse dicha represa. Esto, al igual que con Portezuelo, pedimos que sea regional. Ante esta acción de amparo la Corte emitió una resolución donde le dice a San Juan que tiene que informar todas las medidas ambientales y de participación ciudadana. Le da 30 días para que dé información. Y a Nación le pide que informe qué ha hecho respecto de la constitución del Comité”.

En este sentido, fue optimista al decir que “la visión que tiene La Pampa es muy buena, porque si nosotros hacemos una lectura del fallo, la Corte habla en su voto de la Cuenca del Desaguadero, y reconoce al Desaguadero como una cuenca hídrica. Parece un dato menor pero provincias como San Juan dicen que el Desaguadero son cursos esporádicos de río que no constituyen una cuenca hídrica. La Corte, al hablar de cuenca, nos sienta una base de seguir avanzando en ese camino”.

En la ronda de preguntas, se les consultó a los funcionarios por su opinión respecto a la reciente capitalización por parte del gobierno nacional de Impsa, principal empresa que va a llevar adelante la obra de Portezuelo del Viento. “El gobernador cuando hizo su presentación dijo que está de acuerdo con la estatización de Impsa. Lo que nosotros estamos diciendo es que no se confundan los planos. Decir que una cosa es directamente recíproca a la conclusión de la obra no es así. Si mañana un gobierno cualquiera quiere adjudicar una obra que no tiene evaluación de impacto ambiental, no podría porque es una ilegalidad”, respondió Lastiri.

Para finalizar, Smith dijo que “el gobierno nacional dijo que no se puede avanzar una obra sin estudio de impacto ambiental, por eso que Impsa sea del Estado es algo bueno para la provincia”

Hacienda y Presupuesto

En comisión de Hacienda y Presupuesto se habilitaron los siguientes proyectos para ser tratados en la próxima comisión: la iniciativa por la que se propicia la transferencia de dominio a título gratuito, al Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, de los inmuebles titularidad de la provincia de La Pampa, los cuales serán destinados a la construcción de viviendas.

También el proyecto por el que se propicia la aprobación del Contrato de Comodato de uso gratuito de bien inmueble, suscripto entre la provincia de La provincia de La Pampa y el Club Argentino el 31 de marzo de 2021.

La iniciativa por la que se transfiere a título gratuito a la Cooperativa de Servicios Públicos de General Acha Limitada (COSEGA) un inmueble destinado a la instalación y funcionamiento de una planta de envasado de agua mineral.

El proyecto por el que solicitan a las autoridades del Banco de La Pampa (SEM) arbitren las medidas necesarias para reforzar el sistema de seguridad, prevenir y controlar las maniobras fraudulentas que realizan terceros en perjuicio de clientes de la entidad, en lo respectivo a la toma de créditos personales. “Esto tiene que ver con las estafas telefónicas. Lo que tratamos de hacer es llegar a las autoridades del Banco de La Pampa. Lamentablemente, hemos tenido contacto con muchos vecinos que han sido engañados telefónicamente, viéndose perjudicados. La pandemia aumentó estos casos y debiéramos tomar nota porque nuestro deber es proteger a la sociedad”, dijo Ariel Rojas.

Y la iniciativa por la que se modifica el artículo 216 del Código Fiscal de la Provincia de La Pampa. “Lo que se pretende con la modificación es lograr que la inscripción sea de manera inmediata. La intención, entonces, es la de agilizar. De esta forma estaríamos actualizados en lo que tiene que ver con las distintas normativas, y evitaríamos mayores problemas”, explicó Rojas.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios