Comercializaba quiniela clandestina: Lo formalizaron y le dieron prisión preventiva

Compartir esta noticia:











La jueza de control santarroseña, María Florencia Maza, formalizó a Florencio Aleman por el presunto delito de explotación u organización de juegos de azar sin la autorización legal de autoridad competente, y le dictó la prisión preventiva por 15 días, al entender que existía el peligro de obstaculización y entorpecimiento de la investigación.









La audiencia de formalización fue realizada vía Zoom y organizada por la Oficina Judicial de Santa Rosa. De ella participaron, además de la magistrada y el imputado, la fiscala Cecilia Molinari; la defensora oficial María Silvina Blanco Gómez y Claudia Gatica Velázquez por la Oficina Judicial.

A priori, el hecho investigado –de acuerdo al Ministerio Público Fiscal– habría sido que Aleman comercializó quiniela clandestina en Catriló, en forma telefónicamente, sin poseer la autorización de Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (Dafas) y que lo habría hecho, al menos, desde septiembre hasta ahora. A su vez, Maza dispuso su traslado desde esa localidad a la alcaidía de los Tribunales.

Entre las pruebas que se tuvieron en cuenta hasta el momento, están las intervenciones telefónicas al propio imputado y a los allanamientos y registro vehicular realizados por la Brigada de Investigaciones el viernes y el sábado.

Molinari solicitó la prisión preventiva por 15 días, al entender que existían peligros de obstaculización porque deben declarar varios testigos y podría influir sobre ellos. También le informó a la jueza que Aleman ya posee en otro legajo, por el mismo tipo delictivo, una suspensión de juicio a prueba o probation.

Ello ocurrió en agosto de 2018, cuando al recibir ese beneficio por un año, lapso durante el cual no debía cometer delitos y sí cumplir con una serie de reglas de conducta.

Por su parte, Blanco Gómez se notificó de la formalización y de la calificación legal provisoria y se opuso a la preventiva, aduciendo que no pudo corroborarse que la línea telefónica fuese de su defendido y que los allanamientos no dieron resultados que involucrasen a Aleman. Además informó que este no prestaría declaración. Por ello requirió que quede en libertad, y subsidiariamente, que quede bajo arresto domiciliario; aunque Maza le denegó ambos pedidos.

La denuncia fue promovida hace diez días por la propia Dafas, a través de su apoderado, luego de recibir una notificación de la Cámara Pampeana de Agentes Oficiales sobre la supuesta ilegalidad de la conducta de Aleman. Incluso ofrecieron detalles de su teléfono y de los vehículos en los que se movilizaba. El sospechoso fue detenido anoche y hoy ya quedó notificado de la investigación en su contra.​

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios