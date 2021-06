Djokovic venció a Tsitsipas y se coronó en Roland Garros

Compartir esta noticia:











El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, se consagró campeón de Roland Garros por segunda vez en su carrera tras vencer al joven griego Stefanos Tsitsipas (5) en una apasionante final a cinco sets por 6-7 (6-8), 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4.

En el estadio Philippe Chatrier y ante cinco mil personas que disfrutaron un tenis de alto nivel durante cuatro horas y once minutos, el serbio volvió a conquistar el abierto parisino luego de cinco años y se convirtió en el primer tenista de la era Abierta en ganar dos veces cada torneo de Grand Slam.









A los 34 años y luego de derrotar al español Rafael Nadal, máximo ganador del torneo con trece trofeos, en una histórica semifinal, Djokovic se repuso tras empezar dos sets abajo ante el prometedor Tsitsipas y logró conquistar su 19no título de Grand Slam.

Con esta consagración, «Nole» quedó a solo uno del récord de 20 títulos que comparten el suizo Roger Federer y Nadal, con quienes integra un trinomio de jugadores que cambiaron la historia del tenis.

En este nivel, Djokovic se encamina a alcanzar esa meta en Wimbledon, torneo que ganó en cinco ocasiones.

Nueve títulos en Australia y tres en los Estados Unidos completan la gran historia de Djokovic en el tenis grande.

El serbio, además, domina el historial de torneos ATP ganados con 60 conquistas contra los 57 de Nadal y los 54 de Federer.

El griego Tsitsipas, quinto en el ranking ATP, compitió en gran nivel en su primera final de Grand Slam pero no pudo sostener su gran arranque ante la experiencia y calidad de su rival.

El joven, de 22 años, logró llevar una final de Roland Garros a un quinto set luego de 17 años, tras la definición argentina que protagonizaron Gastón Gaudio y Guillermo Coria.

En el primer set, Tsitsipas, envalentado por la victoria en semifinal ante Alexander Zverev, tomó el protagonismo del partido y se impuso a un nervioso y fastidioso Djokovic, quien tuvo una caída en el 3-3 luego de correr una pelota difícil.

El serbio también protagonizó una discusión con la umpire por el poco tiempo de descanso y parecía sentir el desgaste por la semifinal ante Nadal.

Después de una intensa batalla de más de una hora llegaron al tie briek donde el griego salvó un set point luego de un gran punto que generó los aplausos de su rival.

En la segunda manga, «Nole» volvió a mostrarse incómodo y fue Tsitsipas el que controló el partido. Cerró el segundo 6-2 arriba con uno de los 14 aces que tuvo durante la final.

Tal como le pasó en los cuartos de final contra el italiano Lorenzo Musetti, Djokovic se encontró dos sets abajo con la obligación de revertir la situación.

Un momento clave fue cuando le quebró el saque después de cuatro oportunidades para ponerse 3-1 y después consolidó la ventaja con su saque para encaminar la remontada.

El cuarto set fue la confirmación del desplome del joven griego ya que «Nole» llegó a estar 4-0 (el cierre del 3-0 con un gran drop shot) y después de tres horas de partido se empezó a sentir más cómodo.

Luego de 17 años, la definición de Roland Garros se extendió hasta el quinto set pero a esa altura no alcanzaron las ganas y la potencia de Tsitsipas para frenar el impuso de Djokovic.

Tsitsipas deberá seguir por este camino si pretende ganar por primera vez un Grand Slam. Por lo pronto, con apenas 22 años ya le ganó dos veces a Nadal. (Madrid 2019 y Australia 2021) y otras dos a Federer (una por WO y la otra en Londres 2019) y en su cuarto Wimbledon buscará superar su mejor actuación que fue en 2018 cuando alcanzó a octavos de final.

Djokovic recibió la Copa de los Mosqueteros de manos del mítico sueco Bjorn Borg para cerrar un torneo brillante que agiganta su leyenda en el tenis.

«Todo mi equipo me ayudó a llegar hasta acá. Pasé casi nueve de las últimas 48 horas en la cancha contra dos grandes campeones y dos grandes jugadores. No fue fácil ni física ni mentalmente y fueron días muy duros, pero encontré la manera de creer en mí cuando iba perdiendo dos sets a cero. Es un sueño que se ha realizado una vez más y no quiero parar», manifestó Djokovic.

El serbio también elogió a su rival y le dijo: «De estas derrotas es de las que más se aprende y tú volverás más fuerte. Creo que ganarás más Grand Slam en el futuro».

Fuente: telam.com

Foto: AFP

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios