Fuerte respaldo a la Cooperativa Gráfica Visión 7

Diputados, concejales, y un conjunto de organizaciones e instituciones cooperativas, sociales, sindicales, de derechos humanos y políticas, se solidarizaron con la situación de la cooperativa y editorial que podría cerrar si no encuentra un nuevo lugar donde funcionar.









Las organizaciones manifestaron su preocupación ante el posible cierre de la Cooperativa Visión 7 y su Editorial 7 Sellos y pidieron «para que el esfuerzo del gobierno provincial dé resultados positivos, encontrando una solución adecuada en tiempo y forma».

A pocos días deben desalojar el inmueble que alquilan en la calle Roque S. Peña porque se les termina el contrato y el propietario no se los renueva. Además se enfrentan a valores de alquileres y la logística que implica trasladar maquinaria pesada a una nueva locación.

Entre los firmantes del apoyo a la cooperativa, están la CPE y la Fepamco, en representación de las cooperativas de servicios pampeanas.

También cuentan con el apoyo de las organizaciones sociales y gremiales con representación en nuestra provincia, y de diputados y concejales.

El comunicado:

Comunicado sobre la situación de la Cooperativa Gráfica Visión 7

Es de público conocimiento que la Cooperativa de Trabajo Gráfico Visión 7 y su Editorial 7 Sellos está atravesando dificultades que comprometen su continuidad, debido a la falta de un espacio físico para desarrollar sus actividades. Corre así peligro una entidad que es la fuente laboral de la que dependen sus familias.

Visión 7 es la primera y única Cooperativa de Trabajo Gráfica de La Pampa, y cuenta con 16 años de comprometida trayectoria en nuestra ciudad. Somos muchas las instituciones, organismos y organizaciones que conocemos su trabajo responsable produciendo y prestando servicios, desarrollando y/o apoyando acciones solidarias, contribuyendo al desarrollo de la cultura pampeana, convirtiéndose así en un destacado actor social y cultural de nuestro medio.

Hemos sabido también que el gobierno provincial, que en numerosas oportunidades se ha pronunciado en apoyo a las cooperativas, está interviniendo para buscar una solución. Nuestro gobernador ha manifestado oportunamente: “Nos une la decisión de intervenir en la economía, a favor de la gente, encontrando el camino para que todos los pampeanos tengan acceso a la misma calidad de vida, vivan donde vivan y al estrato social al que pertenezcan. Sabemos que nos necesitamos, el Gobierno Provincial y el movimiento cooperativo”. De la misma manera el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, ha expresado “Vamos a trabajar en generar conciencia social sobre la importancia del cooperativismo”.

Finalmente, en reconocimiento a la relevancia del trabajo que Visión 7 realiza dentro de la economía social y solidaria, y acordando con la correcta valoración manifestada desde el gobierno provincial sobre la trascendencia del movimiento cooperativo; el conjunto de instituciones y organizaciones abajo firmantes nos solidarizamos con la Cooperativa de Trabajo Gráfica Visión 7 y su Editorial Siete Sellos, cuya difícil situación nos preocupa, bregamos para que el esfuerzo del gobierno provincial dé resultados positivos, encontrando una solución adecuada en tiempo y forma.

FIRMAN:

Fepamco- Federación Pampeana de Cooperativas; Consejo de Administración de la CPE; Cosega- Coop. de Servicios Públicos de Gral. Acha; Corpico-Coop. Regional de Electricidad de Obras y Otros Servicios de Gral.Pico; Trabajadores y trabajadoras de CPETv Canal 2; CoopeCad Coop.de Trabajo de Mandaderos y Cadetes; Cooperativa de Trabajo Tierra Madre; Cooperativa de trabajo LU33 Emisora Pampeana; Cooperativa de Provisión de Servicios Audiovisuales Trabajadores de Luz y Fuerza y Prensa La Tosca; Cooperativa La Comunitaria; Territorios en Desarrollo La Pampa; Mutual Agustín Tosco -OSPIN. Delegación La Pampa; Senadora Nacional Norma Durango; Nelson Nicoletti, Diputado del ParlaSur; Mujeres por la Solidaridad; Mov. Popular Pampeano por los DD.HH; Desayunador Comunitario de Villa Germinal; Comedor y Merendero Luz Esperanza; Biblioteca Popular Malvinas Argentinas; Asociación Coral de La Pampa; Fundación Vidanimal; Centro de Cultura Humanista; Casa de la Amistad Argentina Cubana; Asoc. El Agora; Miguel García y Marta Candia- Red por el Derecho a la Identidad- Abuelas de Plaza de Mayo; APE – Asociación Pampeana de Escritorxs; Radio Kermes; Comunidad Willi Antu; Comunidad Ranquel Baigorrita Lof Newen Lelfün Mapu; Asoc. Civil Amun Kamapu; ATE La Pampa CDP; CTA de les Trabajadores de La Pampa; SIPREN- Sindicato de Prensa Zona Sur; Sindicato de Trabajadores Judiciales; UTELPa; UTA – Unión Tranviario Automotor; SITRASAP; ADU Asociación Docentes Universitarios; Sindicato de Luz y Fuerza La Pampa; Delegado Regional por la Pcia. de La Pampa del Sindicato Única de Fleteros de la Rep. Argentina, Hugo Días Loto; La 25; Fabiana Happel, Referente de la Organización de Inquilinxs de La Pampa; Beatriz Cossio, Decana y equipo de gestión de la Facultad de Ciencias Humanas. UNLPam; Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa, CONICET y UNLPam; Instituto de Ciencias de la Educación para la Investigación Interdisciplinaria (ICEII); Instituto Interdisciplinario de Estudios de Géneros, UNLPam; Instituto de Geografía de Ciencias Humanas- UNLPam; Instituto de Estudios Socio-Históricos de la Facultad de Ciencias Humanas-UNLPam; Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; Colectiva Feminista y Abolicionista “Todas somos Andreas”; Juntxs y diversxs; Feministas Trabajando; Feministas Humanistas Abolicionistas-Villa Santillán; Bancá Intervenciones; Cerámica Tierra Ranquel; Muralistas Políticas de La Pampa; Mariposas Rojas; Movimiento Mayo; Frente Peronista Barrial; Partido Comunista; Partido Humanista; Partido Obrero; Frente Patria Grande; Kausa Popular; Desde el Pie; FTV MILES La Pampa; Partido Solidario -Trenque Lauquen; Movimiento Territorial de Liberación del PC; Mujeres Peronistas, Nacionales y Populares; Mujeres Radicales de La Pampa; Mujeres Socialistas de La Pampa; MTE – Movimiento de Trabajadores Excluidos; Tres Banderas – Frente Patria Grande; Marcos Cuelle, Diputado Pcial de la UCR; Bloque de Concejalas y Concejales del FREPam de Santa Rosa; Concejala Alba Fernández; Concejal Juan Lima; Red Grafica Cooperativa; F.A.C.T.A.- Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadorxs Autogestionadxs; Cooperativa de Trabajo B.A.U.E.N.; Escuela Cooperativa Mundo Nuevo (C.A.B.A); Coop. de Trabajo Fénix Ltda (Trelew); Coop. de Trabajo Don Juan Construcciones (Chaco); Coop. de Trabajo Gráficos Asociados (Mendoza); Coop. de Trabajo Enlace (C.A.B.A); Coop. de Trabajo El Zócalo – Gráfica & Editorial (C. A.B.A); Coop. de Trabajo Rimay (Jujuy); Coop. de Cuidado Ensueños (Trelew); Coop. De Trabajo “Caminando, caminando”; Coop. de Trabajo La Ciudad (C.A.B.A); Coop. de Cuidado Vida (Trelew); Coop de Trabajo Tava (C.A.B.A); Coop de Trabajo Peluqueros y Estética Bs As; Coop de Trabajo El Salvador (Jujuy); Coop. Audiovisual DZ Vértov (C.A.B.A); Coop. de Trabajo Transportistas de TDF (Ushuaia); Coop de Trabajo Pancho Ramírez (Entre Ríos); Coop. de Trabajo PÜPORE (BsAs); Coop. de Trabajo RESURGIR (BsAs); Cooperativa de Trabajo El Camino (BsAs); Coop. de Trabajo Sobrevivir (BsAs); Coop. de Trabajo El Descubridor (BsAs); Coop de Trabajo Pinturas Continente (BsAs); Coop. de Trabajo Litoral Progresa (Formosa); Coop de Trabajo Luz de Vida (Formosa); Coop. de Trabajo Los Miñoncitos (Formosa); Coop. de Trabajo Formocrece (Formosa); Coop. de Trabajo Gotas de Paz (Formosa); Coop. de Trabajo Nala’h (Formosa); Coop. de Trabajo Argentinos Unidos (Formosa); Coop. de Trabajo Del Litoral (Formosa); Coop. de Trabajo Hombres de Lucha (Formosa); Coop. de Trabajo Soncko Argentino (C.A.B.A); Coop. 20 de Julio, Villa Mercedes – San Luis; Coop. Aty Guazu (BsAs); Fundación La Base (C.A.B.A); Lucy Cornelis; Felicitas Bonavitta; Mónica Molina; Omar Lara; Jorge David Lepori; Edgar Melado; Nilda Masci; Mirta Fiorucci ; Rut Domínguez; Ricardo Caso; Mario Figueroa; Lius Apud; Eduardo Castro; Martin Contreras, productor de Cero Al As; Macarena Quintana; Lidia Golbert; Jorge Abate; Víctor Riboyra. – (ph: Dagna Faidutti) –

