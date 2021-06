“Creo que si Marín sabe esto, lo caga a pedo”

Compartir esta noticia:











La interna de Villa Alonso sigue dando qué hablar. Una histórica militante vernista desmintió a Oscar Christensen: “le molesta no tener los cargos”, dijo Norma Vendramini. El lugar de Verna Zilitto y di Nápoli.

La Unidad Básica de Villa Alonso de Santa Rosa es la única que tiene interna. Además, muestra la división del acuerdo provincial: Convergencia Peronista decidió enfrentar al resto de las líneas por considerarse ninguneada en la negociación de la lista.









“No podemos perder tiempo y tenemos que estar más unidos que nunca. Yo fui ahí a las reuniones en las que se buscó la unidad porque soy peronista de muchos años y fui a acompañar para apoyar la unión del peronismo”, dijo Norma Vendramini sobre las negociaciones previas que llevó a cabo Enrique “Vasco” Beola en representación del acuerdo provincial y Oscar Christensen, actual presidente de la UB de Villa Alonso, por el marinismo.

“Christensen es Mariano Fernández, empecemos por ahí, en Convergencia tenemos al Taco Marín, a Norma Durango, a las chicas de Rubén Marín, hay varios grupitos. Creo que si Marín sabe esto, es el primero que lo caga a pedos”, aseguró Vendramini en el programa Las Dos Verdades que se emite de lunes a viernes de 17 a 19 por Mitre Santa Rosa (100.9).

“A Christensen le molesta no tener los cargos principales, quiere ser presidente o delegado, pero en esta situación todos trabajamos por la unidad. En otros momentos hemos hecho y haremos todas las internas que queramos, pero él tiene que tener un poco de razón y de memoria, ya que tenía la UB al lado del Consejo, ¿quién le va a ir a ese lugar? Tiene que estar en un barrio”, aseveró y recordó que el local partidario estaba en la calle Mitre casi Luro, al lado del Consejo Local de Unidades Básicas.

“Todos tenemos defectos en el peronismo, ninguno es santo, si no, levantemos la mano… A mí la política me gusta, pero también tengo que ver la realidad de la gente”, destacó.

Sobre el rol del negociador, que Christensen puso en duda, Norma Vendarmini dijo que “cómo va a decir que a Beola lo mandó Marcelo Pedehontáa, a mí nadie me mandó a decir que hago y que no hago, no mi amor, a mí no me manda nadie. Pero qué va a estar en el armado, no ensuciemos a compañeros de gusto. Son todas chicanas de Christensen, quiso agarrar la presidencia y el delegado, y ya está. Ya se rompió, pero no sé si más adelante Marín lo haga bajar, porque no sé si toda la línea Convergencia sabe esto”, se preguntó.

– Dice Christensen que ya tiene la lista armada…

– Pero que la tenga, los pingos se ven en la calle. Vos tenés que trabajar todo el año con la gente, yo tengo contacto todo el tiempo con la gente.

– ¿Por qué se cierran las UB?

– Cuando nosotros estábamos y teníamos otro consejo, siempre las teníamos abiertas. Pero cuando uno tiene ganas de trabajar, trabaja por el compañero. En este consejo no hubo plata, no hubo muchas acciones, pero si te paga el alquiler, a la UB la tenés que tener abierta.

Otra cosa es que se confunde el rol de la UB. Se pueden hacer talleres de formación laboral, de apoyo escolar y para sostener la doctrina peronista.

– Que piensa del intendente, tan cuestionado internamente, pero Di Nápoli y su gente ganaron la interna y la general…

– Bueno, pero no me busqués la lengua, no seas tan así, vos sabés cómo es la jugada, no me hagas que la blanquee yo.

– Lo cierto es que nadie dice cómo es la jugada…

– Somos inteligentes, en la Plural hay mucha gente que es muy buena para la intendencia, si vamos a empezar por ahí, cuando teníamos que jugar había muy buenos candidatos en nuestra línea.

– Pero se lo dejaron a Lezcano…

-Y…, preguntále a mi líder peronista, soy peronista a muerte y vernista a muerte

– ¿Pero Verna se pudo haber equivocado?

– Todos nos confundimos, todos tenemos errores, pero Carlos Verna es muy inteligente y por ahí hace el error porque le conviene el error, y por ahí yo no la entendí y vos tampoco.

– De hecho recuperaron una intendencia que tenía Cambiemos…

– Por supuesto, hoy tenemos una intendencia que no teníamos, la recuperamos.

– ¿Y cómo ves el Gobierno de Sergio Ziliotto?

– Zilioto es un señor muy inteligente, capaz que no tenga carisma político, pero que es una persona inteligente, es inteligente, una excelente persona.

– ¿Está mandado a ser el nuevo líder de la Plural?

– Si Verna deja el liderazgo, sigue él. La Plural va a seguir en pie, con Verna, con Ziliotto, siempre con la línea nuestra – cerró.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios