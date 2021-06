“Queremos que se haga justicia para poder cerrar esta historia”

Compartir esta noticia:











Joana Sosa junto al Foro Pampeano por los derechos de la Niñez y la Adolescencia realizaron una conferencia para anunciar que le solicitaron al Tribunal de Impugnación Penal que revea el fallo contra la niñera que abusó de tres niños.

Hace unas semanas Plan B Noticias dio a conocer el fallo del juez Andrés Olié en el que condenó a una niñera por el abuso sexual de dos niños y una niña a solo cuatro años de prisión cuando la fiscalía había solicitado 18 años. En sus argumentos citó una jurisprudencia perimida que considera que solo un hombre puede cometer abuso sexual con acceso carnal.









Así se desprende de la sentencia del juez Andrés Olié que decidió descartar la figura de violación con acceso carnal porque la victimaria es una mujer: “en principio (el violador), sólo puede ser el hombre, porque es el único que puede penetrar”, señaló luego de analizar distintas doctrinas y jurisprudencias.

Finalmente el fallo se completa con una morigeración sorprendente de la pena: se tuvo en cuenta que la mujer hoy trabaja en una iglesia evangélica de Santa Rosa con niños y niñas.

Este miércoles el Foro Pampeano por los derechos de la Niñez y la Adolescencia junto a Joana Sosa hicieron una conferencia donde señalaron que expusieron ante el Tribunal de Impugnación Penal su desacuerdo con el fallo del juez Olié “El Foro considera que no ha sido tenido en cuenta el interés del niño, en la sentencia no se protege de forma integral los derechos de los niños”.

Entienden que no se incorporó la perspectiva de derechos que ordenan la protección y la reparación de los efectos de las conductas delictivas que hayan sufrido los niños, especialmente en las situaciones de abuso sexual.

“Al mismo tiempo, fundamentamos nuestro rechazo de su interpretación restrictiva del art. 119 del C.P., por considerar que solo un hombre puede sujeto activo del delito de abuso sexual agravado. En tal sentido, sostenemos que no es suficiente contar con una legislación ejemplar si no erradicamos, en todos los niveles del Poder Judicial, aquellas prácticas, prejuicios y creencias que reproducen discriminaciones de edad y género, basadas en estereotipos, mitos o posiciones de apego a los códigos que no consideran la magnitud del impacto de estos delitos sobre los niños”.

Además, señalaron que “no se tuvo en cuenta la vulneración de los derechos que tiene los niños. Ha sido vulnerada su normal desarrollo y su libertad sexual. Antes esta presentación le solicitamos que revise la sentencia para que sea justa la evaluación de la pena y la tipificación de la ley”.

Solicitaron al TIP la revisión de la sentencia emitida por el juez y, en cumplimiento de la Ley 27.372 de los Derechos y Garantías de las personas víctimas de delitos: “reclamamos que se garantice y acompañe la participación efectiva de la madre de lxs niñxs en las Audiencias y demás instancias procesales, y que se ordenen los mecanismos destinados al abordaje integral de esta familia, orientado a la reparación de los efectos que los hechos de violencia sexual impusieron a sus proyectos de vida”.

Joana Sosa indicó que “yo fui con todas las expectativas de que se iba a hacer justicia, porque estaban todas las pruebas, pero cuando salió la sentencia me derrumbé ante un fallo tan aberrante”.

Indicó que “conocí el Foro Pampeano de Niñez que desde ese momento me están brindando la ayuda que necesitaba. Estoy agradecida porque me han abordado un abordaje integral con mis hijos y con el fiscal Marcos Sacco que fue una persona honesta, comprometida y responsable de su trabajo. Lo hace por defender lo que es justo”.

Finalmente expresó: “Yo pido que se haga justicia por mis tres hijos que fueron abusados, es difícil para mí. Queremos que se haga justicia para poder cerrar esta historia y poder empezar de nuevo, con tratamiento y ayuda, donde queremos cerrar esta etapa y que no le pase más a nadie”.

