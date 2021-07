“En el PRO hay dos facciones”

Compartir esta noticia:











El presidente del PRO La Pampa, Enrique Juan, reconoció que en la asamblea del sábado, la otra facción, no quiso acordar que “ante una disyuntiva interviene el PRO Nacinal”. En otras palabras, querían evitar “el dedo de Buenos Aires”, cosa que se puso en marcha con la intervención del partido político.

Enrique Juan explicó que la intervención del partido se dio por lo que ya se veía en los medios de comunicación: “se reflejaban las diferencias entre dos facciones en el PRO La Pampa, y como la Asamblea no respetó que uno de cada sector conformara la mesa de negociación, el PRO Nacional interviene con una de esas personas, que ya había sido propuesta para esa misma negociación”.

"El interventor designado es Marcelo Huesler, un exdiputado del PRO a nivel nacional. Él va a designar las personas que intervienen en la negociación", explicó.









– ¿Cuál es el motivo de la intervención?

– Hemos estado a lo largo del año con una serie de idas y vueltas sobre interpretaciones de la carta orgánica, con lo cual, de mi parte, ante la imposibilidad de lograr un acuerdo y una misma mirada de aspectos técnicos e institucionales de la Asamblea y el Consejo Partidario, elevamos esas actuaciones al PRO Nacional. De esta manera, ya se había resuelto hace un par de meses que había sido improcedente el actuar de esa asamblea, lo que no daba por válidas las acciones realizadas, Desde entonces iniciamos las conversaciones para llegar un acuerdo, cosa que este sábado no se pudo ver plasmado en la asamblea, y por eso se interviene el partido – dijo Juan al programa Las dos verdades que se emite de lunes a viernes de 17 a 19 por Radio Mitre Santa Rosa (100.9)

– ¿Se trata de una cuestión de formas?

– El tema es que según nuestra carta orgánica el que cita a las asambleas es el Consejo Directivo, se fija un temario y se trata solo los temas del orden del día, y si hay alguna diferencia, sigue el reglamento de la Cámara de Diputados Provincial. Y eso no pasaba.

– ¿Ganó la facción que perdió el sábado? Huesler ya era uno de los dos negociadores que proponían ustedes…

– En realidad el PRO nacional nos dijo que enviemos dos personas propuestas de cada lado para integrar una mesa negociadora, nosotros enviamos las personas y la otra parte no postuló a ninguna persona, y esto es lo que teníamos que acordar. Ante una posible situación disyuntiva, se acordaba que se involucraba el PRO nacional, y esto es lo que no se quiso avalar el sábado. Lo importante, aunque no es lo deseado, es que el PRO La Pampa puede firmar los acuerdos electorales en un frente amplio.

– ¿Buscarán una lista de unidad?

– Cuando la oposición está unida, y logra acordar, lo mejor es tener una lista de unidad, pero dentro de los partidos políticos eso nunca se puede asegurar. Particularmente creo que la unidad es lo mejor. Vamos a continuar como veníamos hasta ahora los que ya estábamos en conversación.

– ¿En este nuevo escenario como queda la línea de Adriana Leher y Maximiliano Aliaga?

– Lo charlaremos junto con el interventor – cerró Enrique Juan, presidente del PRO.

Facciones

En palabras de Enrique Juan, el PRO tiene dos líneas. Una, la que maneja el Consejo Directivo con su Juan como presidente y donde los referentes también son Carlos Javier Mac Allister, “Marita” Mac Allister, Martín Maquieyra, el diputado Martín Ardohain y la diputada Laura Trapaglia.

En la otra “facción” que se denomina Nueva Mayoría, aparecen el exdiputado Maximiliano Aliaga, la exdiputada Adriana Leher, el presidente de la Asamblea, Oscar Logioio entre otras personas.

