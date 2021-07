Pandemia y seguridad: se reinventó y brinda servicio de taxi para mujeres

Compartir esta noticia:











María Belén Ghiglione aclara que “llevo a todo tipo de personas” pero su servicio fue ideado para dar seguridad a mujeres y niños en General Pico.

“La idea surgió cuando comenzó la pandemia, que faltaba el trabajo, estábamos pasando un muy mal momento los peones de taxis”, dijo María Belén a Plan B Noticias.









“Llevo más de 20 años y esta fue una de las etapas más difíciles que me tocó vivir en el taxi. Me di cuenta de que una de las necesidades que había en General Pico eran choferes mujeres por una cuestión de seguridad y dije, me reinvento y hago un servicio exclusivo para mujeres y niños”, agregó.

“Lo armé y tuve una espectacular recepción. Me está yendo muy bien, me siguen eligiendo. Es un servicio de taxi con una mujer chofer, llevo todo tipo de personas, pero que sepan que si eligen una mujer chofer tienen esa opción con un número directo”, explicó.

Su eslogan es “sentíte segura”, “mujeres, taxi seguro”. Lo pueden solicitar al 0230 213956,

