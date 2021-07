Clausuran obra por violación del Código Urbanístico

Compartir esta noticia:











La Municipalidad de Santa Rosa clausuró la construcción de un complejo de departamentos en el barrio Las Camelias. El propietario sería un expresidente de Pampetrol

El complejo en construcción se encuentra en el barrio Las Camelias, en cercanías de la Laguna Don Tomás. Fue detectado por un grupo de personas y clausurado por la Municipalidad de Santa Rosa.

La obra sería propiedad del abogado Gerónimo Miranda Cid, exdirector y expresidente de Pampetrol y presidente del Grupo Rigem S.A.









El Grupo Rigem S.A. participa de varias obras públicas y tiene en su historia empresarial la ampliación de la planta de oxígeno en el Hospital Lucio Molas, por casi 60 millones de pesos, durante el mes de abril de este año y en el marco de la pandemia del coronavirus.

Vecinos y vecinas de la zona identificaron a Miranda Cid como “la cara visible” de la obra en construcción, pero “el terreno y a nombre de quién debe estar la obra es otra persona… su suegro o exsuegro. La misma modalidad estaría llevando adelante con propietarios de otros terrenos en el barrio”, indicaron.

En la zona no hay servicios de agua potable ni de cloacas. Las construcciones de ese tipo no están permitidas, por lo que la comuna local la clausuró a principios de julio. “Cuando nos vinimos a vivir sabíamos que esa eran las condiciones… y no renegamos de eso, pero no podemos aceptar que en una cuadra donde ya vivimos cinco o seis familias, sin ningún tipo de servicios, nos pongan un complejo de ocho departamentos, cuando encima es algo que está prohibido”, agregaron.

Los denunciantes temen que se haya solicitado una excepción al Código Urbanístico y que el pedido esté en trámite en alguna dependencia municipal.

“Nadie empieza a construir ocho departamentos y proyecta otros dúplex similares si no está seguro de que lo va a poder hacer… nosotros estábamos convencidos de que se estaba buscando una excepción, a partir de contactos políticos, del Código Urbanístico. Ahora nos aseguraron que no va a ocurrir nada de eso, y de hecho la obra la clausuró el propio municipio», subrayaron los vecinos.

La notificación de la clausura que hizo la Dirección de Obras Particulares dice: «cumplo en informarle que se procedió a clausurar la obra que se está llevando a cabo en el inmueble ubicado en calle Alelíes 365, dado que no cuenta con la documentación técnica reglamentaria autorizada por este municipio, dando intervención al Juzgado Municipal de Faltas».

“Hay un par de loteos de importantes dimensiones, que están en manos de grandes inmobiliarias, y cuyos lotes no se han vendido… a cualquier grupo empresario podría resultarse atractivo la construcción de un edificio, o de varios, frente a la Laguna Don Tomás”, dijo uno de los vecinos que manifestó la preocupación de muchos habitantes de la zona por lo que podría pasar si se habilitara una excepción.

El empresario señalado por la violación del Código Urbanístico de la capital pampeana, Gerónimo Miranda Cid, es abogado egresado de la Universidad Nacional de la Pampa y tiene un curriculum de peso.

Realizó una Diplomatura en Petróleo y Gas en la Universidad Austral. Desde 2006 a 2020 fue fiduciario en proyectos constructivos privados de ejecución y comercialización de obras civiles y presidente de Grupo Rigem S.A.

En 2008 se desempeñó como Director de Obras Particulares y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Santa Rosa. En 2009 fue Subdirector de Planificación, Documentación e Inspecciones del mismo municipio.

Entre 2011 y 2012 fue Asesor Legal en Administración Provincial del Agua. Desde 2009 al 2012 se desempeñó como Asesor Legal del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de La Pampa.

En el año 2012 fue Secretario Legal del Consejo de Obras Públicas del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de La Pampa. A partir de 2016 ocupó diversos cargos en Pampetrol SAPEM hasta su nombramiento como Presidente entre 2018 y 2019.

En abril de 2020 fue nombrado director suplente de YPF. Su «domicilio especial» es Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

