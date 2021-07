Condenaron a un hombre por agredir a su pareja

Compartir esta noticia:











La justicia de General Acha condenó a un vecino de 25 de Mayo a 9 meses de prisión condicional por violencia de género contra su ex pareja.









El juez de control de General Acha, Diego Jashin, condenó a un hombre de 25 de Mayo a 9 meses de prisión condicional por amenazar y agredir a su ex pareja.

Comprobó que el 29 de abril, a las 23:30 horas, el agresor se presentó en la casa de su ex pareja y le dijo «te voy a hacer mierda, no me importa que tengas hijos». Esto fue denunciado por la víctima y se le impusieron restricciones.

Sin embargo, el 21 de junio a las 21:30 horas volvió a la casa de la mujer diciendo que quería continuar con la relación y que se iba a quedar a dormir ella respondió que «no», entonces él le propinó un golpe de puño en la cabeza y en el rostro, provocándole contusión en el área del pómulo izquierdo.

El juez encontró probados, en un juicio abreviado, los hechos que se le imputaron al acusado ante las pruebas recolectadas y el reconocimiento que hizo del propio imputado. Intervinieron la fiscal Eugenia Bolzan y la defensora oficial Nydia Conde.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios