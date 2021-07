Repudio contra la “institucionalización de la violencia de género” en la UNLPam

Compartir esta noticia:











Distintos espacios que conjugan representación docente, no decente y estudiantil de la UNLPam, junto a otras organizaciones feministas, políticas, gremiales y de derechos humanos, rechazaron la decisión del Rectorado de pasar a archivo la denuncia por violencia de género contra el decano de la Facultad de Ingeniería, Hernán Prieto, sin respetar el protocolo de intervención ante denuncias por violencia de género, acoso sexual y discriminación de género.









Las organizaciones reprocharon que el Consejo Superior «decide archivar, por primera vez, un caso de violencia ocurrido en el seno del Consejo Superior que involucra a un decano de la Universidad contra una consejera docente. Esta decisión deliberada de protegerlo impidió también que el Consejo Superior tratara el tema» y sostuvieron de esta manera, «se desvirtúa la existencia misma del protocolo de intervención y se quita confianza y credibilidad en el uso de la herramienta para quienes, a futuro, necesiten denunciar situaciones de acoso sexual, violencia y discriminación de género».

«Este accionar coloca a la UNLPam en una posición de connivencia con situaciones violentas que suceden en otros ámbitos públicos y privados donde priman relaciones de poder y de opresión basadas en el género», añadieron.

En ese sentido, denunciaron «las irregularidades en los órganos de decisión institucional, que utilizan el oscurantismo burocrático para sus propios fines» y manifestaron que lo acontecido «evidencia la falta de compromiso de las autoridades que deben velar por el cumplimiento del marco jurídico constitucional vigente».

«Las asociaciones, organizaciones, instituciones y personas que suscriben a este documento, le decimos no a la institucionalización de la violencia. Por esto, rechazamos enérgicamente todo tipo de práctica que obstaculice o anule el acceso a herramientas que deben ser defendidas por las instituciones para contribuir a una sociedad más justa e igualitaria», expresaron en el repudio.

Adhieren

Organizaciones: Asociación Docentes Universitarixs (ADU) UNLPam, ADUNS (Asociación Docentes Universitarios Universidad Nacional del Sur), Agrupación de Estatales René Salamanca en la CCC La Pampa. Agrupación Estudiantil SUMATE, Agrupación Feminista Fuegas, Agrupación Gremial 15 de Mayo Agrupación Universidad Amplia (UA), Asociación de Docentes de la Univ. Nac. de Misiones (ADUNAM) Asociación de Docentes de la Universidad de Luján – (ADUNLU), Asociación de Docentes e Investigadores de la Univ. Nac. de Salta (ADIUNSa), Asociación de Docentes e Investigadores de la Univ. Nac. del Nordeste, Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nac. de Cuyo (FADIUNC) Asociación de Docentes e Investigadores de la UNNE (ADIUNNE), Asociación de Docentes e Investigadores y Creadores Universitarios de la Universidad de San Juan (ADICUS), Asociación de Docentes Universitarios del Litoral (ADUL), Asociación Docentes Universitarios del Córdoba (ADUNCOR), Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), Asociación Gremial Docente del Instituto Universitario del Arte (AGDICIUNA), ATE Seccional Gral. Pico, BANCA-Intervenciones Artísticas Callejeras. Cátedra – Literatura Latinoamericana II. Prof. y Lic, en Letras FCH UNLPam, Cátedra – Práctica I. Didáctica de la Lengua y la Literatura FCH UNLPam, Cátedra Extracurricular de ESI y DD.SS. y RR. FCH UNLPam, Cátedra Fundamentos de Sociología y Ciencia Política. Departamentos de Historia, Comunicación Social y Geografía. FCH UNLPam, Cátedra Geografía de América Latina. Departamento de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas, Cátedra Geografía Urbana Departamento de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas, Cátedra Libre Extracurricular de Pensamiento Argentino y Latinoamericano, Cátedra Metodología de la Investigación en Comunicación I. Departamento de Comunicación Social. FCH UNLPam, Cátedra Metodología de la Investigación Geográfica. Departamento de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas, Colectiva Feminista Abolicionista Todas Somos ANDREA, Colectiva Feminista Las Violetas, Colectiva Juntxs y Diversxs, Comisión de Intervención (mandato cumplido), del Protocolo Institucional ante situaciones de violencia de género, acoso sexual y discriminación de género en la UNLPam, CTA Autónoma de Gral. Pico, Departamento de Letras – FCH UNLPam, Dirección de Géneros y Diversidad Sexual de la CONADUH, Feministas Humanistas Abolicionistas Villa Santillán, Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito FPB Mujeres, Franja Morada – Regional La Pampa, FTV MILES, Instituto de Ciencias de la Educación para la investigación interdisciplinaria FCH UNLPam, Mujeres No Docentes de la UNLPam, Instituto de Estudios Clásicos. FCH UNLPam, Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa (IEHSOLP) Instituto de Estudios Socio-Históricos (IESH), Instituto de Geografía FCH – UNLPam, Instituto de Investigación para el Estudio de la Educación, el Lenguaje y la Sociedad – IELES. FCH UNLPam, Instituto de Investigaciones literarias y discursivas. FCH UNLPam, Karumanta por la Comunidad Indígena Ajhayu Pawa, Kausa Popular, Libres Mariposas, Lista Celeste y Blanca de ATE, Mariposas Rojas del PC, Merendero de Ranqueles Kusispa Kasanku llokallitos, Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en lucha La Pampa, Movimiento Popular La Dignidad de General Pico, Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, Mujeres Peronistas, Nacionales y Populares, Mujeres por la Solidaridad Mujeres Radicales – Santa Rosa – La Pampa, Mujeres Socialistas, Mutual Agustín Tosco, Nilda Redondo – Directora Cátedra Libre Ernesto Che Guevara – FCH – UNLPam, Organización Feminista Guapabanda Pan y Rosas – La Pampa, Partido Humanista, Radio La Tosca, Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, Seccional norte de ATE, Secretaria de Género e Igualdades de la CTA Autónoma de La Pampa, Secretaria de Relación con los Pueblos Originarios CTA Autónoma La Pampa, Sindicato de Fleteros -Delegación La Pampa, Sindicato Luz y Fuerza- La Pampa, SIPREN, Socorro Rosa – General Pico Tamboras del Viento – General Pico, Territorios en Desarrollo, Socorro Santa Rosa La Pampa. Personas: Franco Catalani-Abogado, Maria Zerbino – Activista Feminista Abolicionista, Ana María Alcala, Belén Naval, Claudia Baigorria – Secretaria Adjunta de CONADUH, Alba Fernández- Concejala, Cristian Ghezzi, Delia Kroll, Carla Suárez – Docente- FA UNLPam, Claudia Lupardo – Docente, Jimena Moyano, Damián Repetto – Docente – UNLPam, Delia María Williamson – Docente, Gisela López-Docente, Gustavo Fernández-Docente-FA– UNLPam, Hugo Alfonso-Docente-FI UNLPam, Leda Claribel Rábago-Docente FCH UNLPam, Marcos Murcia-Docente- FA UNLPam, María Eugenia Gambuli- Docente, María Fernanda Galeano – Docente – FV UNLPam, María Virginia González – Docente FCH UNLPam, Micaela Gaggero Fiscella – Docente – FCH UNLPam, Mirta Zink – Docente – FCH – UNLPam, Mónica Álvarez Redondo – docente -FA UNLPam, Patricia Belén – Docente, Pilmaiquén de la Cruz – Docente, Santiago Ferro Moreno – Docente – FA UNLPam, Silvia Carballo – Docente – FCH UNLPam, Anibal Prina – Docente – UNLPam, José Maristany – Docente – FCH UNLPam, Elisabet Rollhauser, Favia Orona – Coordinadora Provincial MUP – La Pampa, Florencia Vera, Gisela Rosane, Melina Caraballo. Integrantes de la Comisión de Intervención del Protocolo Institucional ante situaciones de violencia de género, acoso sexual y discriminación de género en la UNLPam: Alumna Berenice Belcher, Alumna Elizabeth Rossi, Docente – Rocío Guadalupe Sánchez, Graduada Nilda Masci, Jatniel Escalada, Juan Pablo Fernández- No Docente, Karen Pereyra, Laura Kniznik – Directora Géneros y Diversidad Sexual CONADUH, Magdalena Guadalupe Ledesma, Marcela Reinoso – Secretaria General MUP – Secretaria del Frente de Géneros – La Pampa, Marianela Pfound, Mariela Méndez, Marta Urtasun, Mercedes Andreotti, Julieta Carrizo – No Docente, Paula Costa – No Docente, Silvana Cid, Tomás Villarreal D’ Atri, Victoria Santesteban, Diputada Provincial Agustina García UCR, Horacio Arrizabalaga – Docente FCV – UNLPam, Laura Azcona, María Rosana Moretta, Mirian Martin Lorenzatti, Marisol Navalesi, Maria Celeste Daguerre, Sergio Rossini.

