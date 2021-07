El ex embajador argentino en Bolivia admitió que recibió armamento

Compartir esta noticia:











El ex embajador argentino y actual ministro de Trabajo de Gerardo Morales, Normando Álvarez García, aseguró que la dependencia que él encabezaba en La Paz «no participó en nada» del golpe de Estado a Evo Morales pero reconoció que el «material bélico» arribó a su dependencia con Gendarmería cuando pidió reforzar seguridad









El ex embajador argentino en Bolivia durante a la presidencia de Mauricio Macri, Normando Álvarez García, aseguró este martes que la embajada argentina en ese país «no participó en nada» del golpe de Estado contra el ex presidente Evo Morales en 2019 y admitió que el armamento llegó a la dependencia aunque no sabe cuál fue su destino y uso, según sostuvo.

«Estoy molesto e indignado porque se armó una operación para involucrar a la Argntina y al Gobierno de Macri», enfatizó el diplomático y subrayó: «La embajada argentina no participó en nada en contra del gobierno de Evo (Morales) ni del pueblo boliviano».

En esa línea, Álvarez García admitió que solicitó seguridad para «proteger la embajada» y que el «armamento llegó» pero no pudo especificar si efectivamente esos elementos fueron «derivados» ni qué uso se les dio. «Parte del armamento llegó a la embajada y después si lo llevaron a otro lado qué sé yo», reconoció.

El diplomático es el remitente de la carta que la semana pasada dio a conocer el canciller boliviano, Rogelio Mayta, en la que el entonces comandante general de la Fuerza Aérea le agradecía por el envío de «material bélico» por parte del Gobierno argentino.

En declaraciones con Radio Con Vos, Álvarez García explicó que durante el Golpe de Estado que impuso a Jeanine Áñez como jefa de Estado de Bolivia, él abrió la embajada para «dar asilo» a funcionarios de la gestión de Evo Morales y que por ello pidió el envío de «seguridad».

«No había seguridad ni en la embajada ni en la residencia, solo había un policía y era dificil de cubrir. En la residencia tenía aislado al número tres de Evo y otros funcionarios. Necesitaba la seguridad», explicó el actual ministro de Trabajo de Jujuy y aclaró que dos días después de la renuncia de Morales «llegó el comando de Gendarmería con armamento», en contexto de «guerra civil».

«Lo que está dudosos fue que parte de ese armamento fue entregado a la Fuerza Aérea y esa es la discusión», recapituló Álvarez García. Asimismo, aclaró, que la embajada argentina «no participó de ningún tipo de reuniones secretas».

