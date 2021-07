Plan Qunita: sobreseyeron a todos los imputados

Compartir esta noticia:











El mismo resultado tuvieron el total de 18 procesados en la causa que los acusaba de perjuicio económico contra el Estado. Los jueces decidieron, además, levantar los embargos en su contra.









Aníbal Fernández, Daniel Gollán y Nicolás Kreplak fueron sobreseídos este viernes de la causa en el que se los acusó por irregularidades en el suministro de kits para recién nacidos del denominado » Plan Qunita». El Tribunal Oral Federal 1 determinó que no existió «perjuicio económico al Estado Nacional».

El ex jefe de Gabinete y las actuales autoridades del Ministerio de Salud bonaerense integran la lista de 18 personas desafectadas de la causa instruida en 2016 por el juez Claudio Bonadio, fallecido el 4 de febrero de 2020.

«La nueva prueba incorporada a la causa», tras la pericia realizada en la instrucción suplementaria preparatoria al juicio oral, permitió «descartar que la Licitación Pública Nacional nº 4/2015 hubiera generado un perjuicio económico al Estado Nacional, como así también que el procedimiento licitatorio hubiera estado direccionado en favor de las empresas adjudicatarias», señaló el fallo, seg

La causa inició con la denuncia de la actual diputada Graciela Ocaña cuando acusó a los implicados de irregularidades y sobreprecios en las licitaciones por la confección de 150 mil kits compuestos por cunas, pañales, chupetes, moisés y otros elementos para bebés.

Ahora, la decisión tomada por los jueces Adrián Grünberg, José Antonio Michilini y Ricardo Basílico se realizó luego del pedido realizado por la fiscal Gabriela Baigún, quien argumentó que no se pudo constatar que los acusados incurrieran en los delitos de fraude a la administración pública, direccionamiento de la licitación ni abuso de autoridad.

Los sobreseídos

En la lista de beneficiados por el fallo de los jueces figuran:

Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete; Juan Manzur y Daniel Gollán, ex ministros de Salud de la Nación; Nicolás Kreplak, ex viceministro de Salud; Juan Carlos Piccolini, ex director general de Recursos Humanos; Ana Paula Herrera Viana, ex coordinadora de Contrataciones; Fanny Herrera Clemente Lamas, ex directora de Compras; y Elisa Marta Gulberti, ex directora de Asuntos Legales; Alicia Raquel Escobar Atensio y Claudia Ángela Esteban, de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación; Carlos Tejada, ex jefe de la Análisis Legal; Carlos Alejandro Liz, Viviana María Cristina Bonpland, y Alelí Claudia Pilar García, ex funcionarios.

Además, nueve fueron los empresarios ligados a la causa que también fueron sobreseídos: María Victoria Flores, Diego Luis Romero, Martín Miranda, Leandro Nicolás Flores, Sergio Alejandro Lupi, Jorge Omar Artazcos, Gustavo Oscar Cilia, Oscar Alejandro Micheli y Dora María Ruocco.

La resolución final destaca que el proceso «no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado las personas mencionadas», y detalla levantar los embargos ordenados por Bonadio.

