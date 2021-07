Vergonzoso fallo: Castaño ganó en el ring, pero los jueces dieron empate ante Charlo por la unificación

Compartir esta noticia:











El bonaerense tuvo una gran pelea en San Antonio, dominó al estadounidense, pero las tarjetas determinaron un empate en el combate que buscaba al monarca de los cinturones de los cuatro.

Un vergonzoso fallo de los jueces en San Antonio privó este sábado al bonaerense Brian Castaño de quedarse con los cuatro cinturones de la categoría superwelter al decretar un empate ante el estadounidense Jermell Charlo.

Así, Castaño, de 31 años, permanecerá como campeón del mundo superwelter OMB, mientras que su rival lo hará con los cinturones de la AMB, CMB y FIB, aunque todavía arriba del ring el oriundo de Isidro Casanova pidió por la revancha.

«Yo sentí que la pelea le gané. Agradezco la oportunidad, quiero pedir la revancha inmediatamente porque la gané yo. Él me pegó un par de manos fuerte, pero estoy seguro que la pelea la gané yo», explicó.

#Castañazo🥊 INSÓLITO FALLO

Castaño claramente superó a Charlo durante los doce rounds, pero en decisión dividida las tarjetas de los jueces decretaron un empate.

El público abucheó la decisión y al boxeador local. pic.twitter.com/wswR76QDp0 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) July 18, 2021

«La pelea la venía ganando limpiamente yo. Me conectó en el décimo, que me hizo tambalear, pero mi condición física y el trabajo en el campamento me mantuvo. Es un gran boxeador y también pega fuerte», agregó.

Pese a que se lo vio claramente ganador, su condición de visitante influyó en las tarjetas de los jueces: Tim Cheatham vio empate en 114; Nelson Vasquez insólitamente determinó una victoria de Charlo por 117-111; y Steve Weisfeld fue el único que dio un triunfo por 114-113 a Castaño.

Los dos primeros rounds se los repartieron en el dominio ambos boxeadores, ante una multitud en Texas, pero a partir del tercer asalto, Castaño fue enhebrando los mejores pasajes de la pelea.

De hecho, en el tercero metió dos zurdazos a la mandíbula que dejaron trastabillando a Charlo contra las cuerdas, y después también supo ir construyendo una diferencia mínima cada round, que en el conteo general le daban una clara victoria.

#Castañazo🥊 ¡TREMENDO BRIAN! Castaño se encendió y lo tuvo contra las cuerdas a Charlo, que se salvó por el cierre del round.

Mirala EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/oDHOhj9Wcn acá👉https://t.co/W2os4ctZFp pic.twitter.com/m6yQ8fgZet — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) July 18, 2021

Pero a partir del décimo asalto, Charlo, que había adoptado una postura y estrategia defensiva hasta ese momento, salió a tratar de revertir la historia.

Como sabía que sólo un nocaut podía salvarlo, el estadounidense de Houston salió con todo en busca de una mano salvadora y estuvo a punto de conseguirla, haciendo tambalear al «Boxi» Castaño.

#Castañazo🥊 ¡SE DESPERTÓ CHARLO! Castaño venía dominando el combate, pero el local lo complicó en el round 10.

Mirala EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/oDHOhj9Wcn acá👉https://t.co/W2os4ctZFp pic.twitter.com/gRJ9XLOyD8 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) July 18, 2021

El bonaerense revirtió esa situación y volvió a emparejar las acciones en el cierre, neutralizando a Charlo. Lo cierto es que Castaño sumó el segundo empate de su carrera como profesional, donde además ostenta un récord de 17 peleas ganadas (doce por nocaut).

Habrá que esperar para determinar si se da la revancha que reclamó Castaño después de sentir su victoria en sus puños o si tendrá que buscar otro rival, que en este contexto, se mantendrá entre los más importantes del mundo.(NA).

