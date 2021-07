“Por un diciembre con Jiménez en el Sargento”: el video viral para que la gente se vacune en Córdoba

Compartir esta noticia:











En las últimas horas, un video de una usuaria llamando a sus pares a vacunarse, para disfrutar de un show de la “Mona Jiménez” se hizo viral en la provincia. En la provincia, hay un 41% de personas que no se anotó para vacunarse.

La cuenta Only in Córdoba compartió un video de una usuaria llamando a los mayores de 18 para vacunarse.

Un video de una usuaria en las red social Instagram fue replicado por la cuenta Only en Córdoba y se transformó en viral en las últimas horas.

En el video, una joven llama a sus pares a vacunarse, para poder disfrutar de un show de la “Mona” Jiménez, en diciembre de este año

“Estoy indignadísima porque nadie está pensando en Jiménez. Arrancaría una campaña que diga: «Por un diciembre con Jiménez en el Sargento». Si vos no te vacunas, yo no voy a poder ir al baile”#, dice la usuaria de Instagram, Mica Sánchez, en un video que se viralizó en redes sociales.

La cuenta Only in Córdoba compartió la reflexión de Mica Sánchez y ya se ganó miles de me gusta y más de 12 mil reproducciones.

Luciano Benjamín, administrador de la cuenta, detalló a Canal 10 de Córdoba que Mica tiene 25 años y que va al baile desde los 16. Ella armó el video y se lo compartió para que lo viralizara.

For a December with Jimenez in the Sergeant ❤️ pic.twitter.com/Dre9Kly3FE — Only in Córdoba™ (@OnlyinCordoba) July 19, 2021

Córdoba, donde la prédica antivacuna pegó fuerte

“La prédica anti-vacuna puede hacer mucho mal. Ya hizo mucho mal. Hay que comprender que si la gente no se vacuna y se contagia, se puede morir. Que esto es de vida o muerte. Y si hay un 41 por ciento de cordobeses que ni se anotaron todavía para vacunarse; si no se vacunan por uno u otro motivo; no alcanzaremos la inmunidad de rebaño y como provincia perjudicaremos al país”, señaló a Página/12 Oscar Atienza, magister en Salud, docente universitario y uno de los profesionales que viene informando –y adelantando- lo que sucede en el paso a paso de la pandemia en Córdoba.

VIRAL POR LA CAMPAÑA MONERA

Crece en las redes la frase “Por un diciembre con Jiménez en el Sargento” incentivando a la vacunación contra el covid y la vuelta de los bailes. Es una iniciativa de la cuenta «Only in Córdoba» y está destinada a los más jóvenes. pic.twitter.com/Z8xOPJeiEo — Martín Yori (@martinyori) July 20, 2021

Atienza aludió “a los números que se conocieron esta semana, que el 41 por ciento (1.139.189 habitantes), todavía no se anotaron para vacunarse”; mientras que de los 3.600.000 del total de cordobeses, ya recibieron una o dos dosis 1.959.957 habitantes.

Entre las razones para no anotarse, las y los cordobeses alegaron miedos, inseguridades o directamente rechazo político. Hubo hasta gente que habló de veneno… Esto es muy preocupante. Se han dicho cosas por los medios grandes, que han perjudicado y agrandado los temores de la gente. Sobre el proceso de vacunación, creo que funciona bien porque es uno de los temas que se coordina a nivel nacional. Y estimo que en menos de un mes se terminará de vacunar a las personas de más de 18 años. Creo que entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, la Argentina llegará a la inmunidad de rebaño. No así Córdoba. Porque para llegar a esa inmunidad tendríamos que tener a un 75 al 82 por ciento de cordobeses vacunados. Y ese 41 por ciento que no se inscribió o no se quiere vacunar, hará que aquí todo se complique y terminaría complicando la situación nacional.

Quién está detrás de @OnlyinCordoba y que se sumó a #PorUnDiciembreConJimenezEnElSargento Mirá 👇 pic.twitter.com/8UYf0BV0Rg — 📲 Aɴᴅʀᴇ́s Oʟɪᴠᴀ (@andres_oliva) July 20, 2021

