Ziliotto negó que La Pampa implemente el “pasaporte sanitario”

Luego de la licitación del predio de la explanta Montenegro, Sergio Ziliotto le dijo a la prensa que no piensa exigir el certificado de vacunación hasta que la Provincia no haya garantizado la vacunación a todas las personas.









En contacto con la prensa, Sergio Ziliotto se diferenció de Axel Kicillof al señalar que “no le puedo prohibir a una persona que no ingrese a un lugar cuando no está vacunado y yo no le garantizo la vacuna”, dijo.

La polémica se disparó por una decisión del Gobierno de Francia, que imitará el Reino Unido y puede aplicarse en la provincia de Buenos Aires.

Dijo que una decisión como esa “sería discriminar a quien no la tiene”, ya que todavía hay varios grupos de personas que todavía no han sido inoculados contra el coronavirus.

“Tenemos una gran cantidad de pampeanos y pampeanas anotados, como dije el otro día en una muestra de empatía y maduración, y estamos día a día esperando que ingresen vacunas”, resaltó.

Recién se analizaría una decisión de esas características cuando se avance en la vacunación de todas las personas inscriptas. “Ahora no porque estaría discriminando, porque no está vacunado cuando yo no le garantizo la vacuna”, insistió.

