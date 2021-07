Brote de covid en Rancul: acusan de “autoritarios” e “inhumanos” a funcionarios de Educación

Compartir esta noticia:











La Directora del Colegio Secundario «Elida Salas» de Rancul, Belen Nazer cuestionó al Ministerio de Educación de La Pampa por determinar que mañana lunes 26 de julio se reinicien las clases en medio de un brote de coronavirus que afecta a más de un centenar de personas en la localidad norteña.

La cartera educativa desoyó el pedido conjunto del intendente Hernan Viano, el COE y el Concejo Deliberante y convocó a que mañana lunes 26 se retomen las clases con normalidad también en Rancul, donde 119 personas tienen coronavirus.









“La semana pasada hubo un pedido del Bloque del FREJUPA con adhesión de las instituciones educativas para la suspensión de la presencialidad. Esto fue también acordado con el COE local y fue elevado a través de una nota en mano que el Intendente le entregó al Ministro de Educación Pablo Maccione quien manifestó que iba a consultar con el Ministro de Salud”, señaló la directora de la escuela, Belén Nazer

“Me preocupa la falta de empatía del Ministerio y se lo manifesté también al gremio porque tenemos desde alumnos hasta docentes aislados para comenzar las clases y Rancul se encuentra con más de 100 casos. Pese a los protocolos hay un altísimo riesgo”, manifestó al portal Infotec,

“Soy una persona predispuesta para el trabajo, durante todo el año asistí y eso cualquier vecino lo puede decir por qué mi auto se estaciona frente a la escuela a las 6:45 de la mañana cuando debería ingresar más tarde, pero hay falta de personal porque tenemos gente afectada con dispensas laborales”, dijo.

Pero aclaró que no cuenta con personal no docente para la higiene del colegio y aseguró que esa situación es conocida por el Ministerio: “me manifiestan que no pueden poner personal permanente porque la situación económica no se los permite, por lo que me pidieron que contrate a dos personas monotributistas que vienen cobrando mes por medio porque siempre hay alguna cuestión de papeles que falta”, dijo.

“Los noto deshumanizados y poco empáticos con los directivos, el personal, los estudiantes y las familias”, acusó la directora.

“Volver en estas condiciones no es una decisión de la Dirección del Establecimiento sino una orden que debo acatar”, lamentó.

La directora dijo que las familias avisaron que no enviarían a sus hijos porque “están tratando de salvaguardar la salud de sus hijos y yo lo comprendo porque tenemos estudiantes y docentes aislados y por otra parte nos ha ocurrido que hay casos de profesores aislados en hasta cinco oportunidades”.

“No están dadas las condiciones para regresar este lunes a clases”, finalizó Belén Nazer.

