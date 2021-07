Semana de la lactancia materna: “Es importante que en pandemia el mensaje sea continuar promoviendo la lactancia”

Compartir esta noticia:











Del 1 al 7 de agosto se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que apunta a promover, proteger y apoyar la lactancia. Este año tiene como lema: “Proteger la lactancia materna, un compromiso de todos”.









Carolina Gallo es referente de Lactancia Materna del Minsiterio de Salud de la Provincia y destacó la importancia de la lactancia tanto para los niños y niñas como para las madres y la sociedad en su conjunto.

La profesional sostuvo que el lema de este año «se centra fundamentalmente en evitar la discriminación de las madres lactantes en todos los ámbitos, ofreciendo apoyo familiar y comunitario».

También dijo que la celebración de la semana de la Lactancia «nos recuerda que proteger la lactancia es una responsabilidad compartida, los gobiernos, los sistemas y servicios de salud, los lugares de trabajo, la familia, la comunidad toda debemos involucrarnos y movilizar acciones para apoyar la lactancia materna, eso va a ayudar a garantizar la supervivencia, salud y bienestar tanto de los niños como de sus familias, porque la lactancia tiene impacto positivo en toda la sociedad”.

En ese contexto, explicó que la lactancia materna «no tiene solo beneficios nutricionales, al ser un tejido vivo proporciona no solo nutrientes de calidad y en la cantidad justa, adecuada a cada bebé, sino que también provee innumerables sustancias anti-infecciosas, anticuerpos, que permiten prevenir enfermedades. Los bebés alimentados a pecho se enferman menos y si se recuperan más rápido, los niños que no están alimentados a pecho, que toman leches modificadas, tienen mayor prevalencia a enfermedades respiratorias, otitis, infecciones gastrointestinales, alergias, muerte súbita, y en la adultez o incluso en la niñez y adolescencia tienen mayor incidencia de obesidad y diabetes. La Lactancia materna contribuye a la salud, tanto a corto como largo plazo”.

La promoción de la lactancia en todos los ámbitos en contexto de pandemia

Gallo explicó que “este año tan particular que estamos viviendo por la pandemia cada uno optará por las mejores intervenciones, pero instamos a que todos celebren la semana de la mejor manera y haciendo mucha difusión. Es importante que en esta etapa de pandemia el mensaje que se dé sea continuar promoviendo la lactancia, ya que los beneficios son mayores que los riesgos. Hay evidencia disponible de que el virus no se transmite a través de la leche materna, sin embargo se deben tener otros cuidados con respecto a la COVID, si la mamá es positivo, se debe intensificar el uso se cubrebocanasal, el lavado de manos, pero puede seguir amamantando con las medidas de prevención correspondientes”.

Al respecto, indicó que durante la pandemia “lo negativo fue que en muchos establecimientos se comenzó con la práctica de separar a las madres de los recién nacidos por los riesgos de transmisión y esto no es bueno, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no separar al recién nacido de su madre ya que la lactancia no solo es segura para el bebé sino que también previene la mortalidad neonatal. Por lo tanto es importante transmitir que en esta época -de pandemia- hay que continuar con los cuidados, con la lactancia materna”, continuó Gallo.

«Otra recomendación de la OMS es que la lactancia debe ser exclusiva hasta los 6 meses, se recomienda tomar solo teta hasta los 6 meses, no se debe incorporar ni agua, ni jugo, ni té, ni ninguna otra bebida ni alimento, si el bebé toma solo lactancia va a estar protegido y bien nutrido. A partir de los 6 meses se comienza con alimentación complementaria, adecuada y oportuna, hasta los 2 años, con la complementación de la lactancia”.

Finalmente, la referente del área recordó que la lactancia es un derecho de los niños y de las madres, “y como tal existe un marco legal tanto internacional como nacional para protegerla, en nuestro país existen varias leyes, la Ley de Lactancia Materna, Promoción y Concientización Pública, la Ley de Derechos de Padres e Hijos durante el proceso de nacimiento, la Ley de Contrato de Trabajo, entre otras. La provincia de La Pampa adhirió a esa Ley Nacional N°26.873, de Promoción y Concientización Pública de la Lactancia, en julio de este año, esto es un compromiso más para seguir trabajando en la promoción de la lactancia materna”.

