Piden organizar una Feria Patagónica de carreras universitarias

Compartir esta noticia:











El diputado provincial, Francisco Torroba, presentó un proyecto de resolución para pedirle al Ministerio de Educación de La Pampa gestione junto con los restantes Ministerios del área de las provincias patagónicas, la organización anual de la “Feria Patagónica de carreras terciarias, universitarias y estudios superiores”.

El legislador pide que se incluyan todas las ofertas académicas públicas y privadas de formación terciaria, universitaria y de posgrado de la Patagonia, a desarrollarse durante el último cuatrimestre de cada año, con sede itinerante en cada una de las provincias.









Entre sus fundamentos expresa que “La educación es un derecho humano que permite el ejercicio pleno de muchos otros derechos. Desde la óptica de la autonomía de los individuos, la educación merece especial atención pues mediante ella aumenta la posibilidad de participar en el desarrollo económico y social de las comunidades y de la sociedad en general. El Derecho a la educación es uno de los mayores desafíos y compromisos que un Estado debe asumir para el desarrollo armónico y equitativo de sus habitantes. El acceso a la misma, sobre todo en los niveles superiores, depende en buena medida del nivel de información y conocimiento de las diferentes ofertas educativas por parte de los estudiantes. Esto a su vez, aumenta las posibilidades de mayor desarrollo personal y el acceso a empleos calificados, volcando en la sociedad los frutos del mayor nivel educativo de su población. No cabe dudas en cuanto a que el recurso humano calificado es la base del desarrollo económico de una comunidad”.

Señala que con el proyecto se busca: “dar una amplia difusión de las ofertas académicas públicas y privadas de formación terciaria, universitaria y de posgrado en la región Patagónica”.

El legislador radical sostiene que resulta importante: “descentralizar la educación terciaria y universitaria, cuyos estudiantes por lo general terminan por escoger centros de estudios emplazados en las ciudades más grandes y pobladas del país, con lo cual la implementación anual de una Feria Patagónica de carreras terciarias, universitarias y de estudios superiores que aglutine las diferentes ofertas académicas de todas las provincias patagónicas, será una herramienta eficaz en tal sentido”.

Destaca que esta iniciativa “intenta generar en la región, un evento anual con sede itinerante entre las diferentes provincias patagónicas a desarrollarse durante el último cuatrimestre del año, con el objetivo de acercar y poner en conocimiento de todos estudiantes a egresar del nivel secundario o, universitario que deseen iniciar estudios de posgrado, todas las carreras, especializaciones y/o capacitaciones disponibles”.

“Sin perjuicio de las ofertas académicas a distancia a través de medios virtuales, las cuales han aumentado el último tiempo; cuando alguien toma la decisión de estudiar, formarse, capacitarse y profesionalizarse, enfrenta no solo el desafío del tiempo de estudio, sino un proyecto de inversión económica en ello, entendiendo que compromete recursos económicos, que se enfrenta al desarraigo al escoger un nuevo lugar de residencia, a la posibilidad de no conseguir trabajo durante el curso de su carrera, etc. Todo este tipo de información puede ser puede ser brindada en eventos de este tipo, lo cual ayudará a tomar una mejor decisión a los interesados”.

Finalmente expresa que es necesario que “en estos encuentros exista una difusión de las ofertas laborales en cada territorio, para que los jóvenes y adultos puedan tener una idea de proyecto con diferentes alternativas y puedan analizar opciones que permitan a los interesados realizar consultas, analizar planes y tiempos de estudios, interactuar con personas que tengan competencia en cada una de las carreras ,comparar y elegir entre varias ofertas, poder evaluar alternativas de lugar y distancias, de recursos económicos y también de viabilidad laboral”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios