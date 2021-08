Otra madre reclama celeridad a la justicia: “quiero pasar el cumpleaños de mi hija con ella”

Compartir esta noticia:











Antonela Grosso se separó en diciembre del año pasado y solicita la tenencia compartida de sus hijos.

La mujer se sumó el 29 de julio a la marcha convocada por Infancia Compartida para solicitar mayor celeridad en los casos judiciales y reclamar que se permita a los familiares poder ver a los niños y niñas que fueron excluidas del hogar.









“Quiero pasar el cumpleaños de mi hija con ella, que cumple los siete añitos. Estoy pidiendo la tenencia compartida, me separé en diciembre del año pasado, tengo la nena y el nene, la nena es hija mía y de él y el nene es hijo mío, pero en la calle Güemes (Unidad Funcional de Género), dijeron que los nenes tenían que quedarse con el papá”, contó Antonela a Plan B Noticias.

“El día que me separé, él intentó pegarme, no pudo porque yo me protegí. En la UF de Género dijeron que se tienen que quedar con él. Dicen que le preguntaron a los nenes y que ellos dijeron que querían estar con él. Pero nunca le preguntaron si querían estar conmigo”, lamentó.

“Empecé a hacer los trámites en defensoría con niñez de Toay y ahí empezaron a tomar mi caso. Estoy pidiendo la tenencia compartida de mis hijos. Los nenes están con él y él no me los deja ver. Para verlos tengo que ir a la casa de él y aguantarme un montón de cosas. La nena no puede disfrutar conmigo porque él siempre está, no me la deja llevar al parque ni nada”, se quejó.

“Los dos somos los padres y acá se están viendo los derechos de él y los míos nunca los vieron, manipula constantemente, observa que habla la nena cuando voy a su casa, la nena está asustada. Él la manipula para que no venga a la casa en Toay. Desde que pedir régimen de visita, no me lo quieren dar”, indicó.

Agregó que el padre faltó a las reuniones de vínculo que convocó la justicia: “nos dejó plantadas dos veces. Siempre obstaculiza todo para que no vea a mis hijos. No entiendo como la jueza no puede ver eso”, lamentó.

“No entiendo por qué no se me da el régimen como madre porque tenemos derechos los dos, él cómo padre y yo como madre”, finalizó.

