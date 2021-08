Como en los ‘90 y el 2000, la CPE contra el Gobierno y la FePamCo

Compartir esta noticia:











El presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad, Alfredo Carrascal, pidió “barajar y dar de nuevo” en la forma de negociación y habló de “imposiciones” del Gobierno de Sergio Ziliotto. El tono de sus palabras no se escuchaba desde el enfrentamiento abierto que tenía la cooperativa con el peronismo.









El dirigente cooperativo trajo a la memoria que alguna vez la CPE y el Gobierno Pampeano estaban en veredas opuestas y pareció que el kirchnerismo no alcanza para mantener esa unidad.

Salió a pedir abiertamente aumento de tarifas o aumento en los subsidios a las cooperativas. Criticó a la FePamco, pidió “mostrar los dientes” y se enojó porque el secretario de Energía, Matías Toso, puso en duda los números de la cooperativa.

Carrascal afirmó que “estamos de acuerdo que las tarifas están atrasadas. Cómo se resuelve ese desfasaje, nosotros afirmamos que hay una extrema vulnerabilidad de asociados y asociadas y en esa circunstancia, uno entiende que el gobierno quiera morigerar el impacto en los bolsillos, lo que no puede desconocer el gobierno, es ese déficit”, disparó.

“En todo caso, está muy bien que el Estado provincial asista y subsidie esa diferencia, pero tiene que estar claro que hay una diferencia, que se reconozca que hay un retraso tarifario, en todo caso, en los recibos de asociados y asociadas se dejará constancia del aporte extraordinario que está haciendo el gobierno provincial, hasta que la situación más o menos se acomode y se retirarán los subsidios, para volver a una situación que sería ideal”, propuso.

“Pedimos que se reconozcan los métodos de cálculo y se deje de plantear que nuestros números no son confiables, como se viene haciendo en las reuniones de comisiones de tarifarias. Estos números no son reconocidos por los funcionarios (de la Secretaría de Energía) que participan en estas reuniones”, criticó Carrascal.

“Ellos cuestionan la validez de los números de la cooperativa. Debemos ser claros y se me presentan los dichos de José Gervasio Artigas, ‘con la verdad no ofendo ni temo’. En principio, la CPE no teme en cuanto a decir lo que está pasando. También la semana pasada salieron otras cooperativas chicas a plantear este tema también. Hay un desfinanciamiento de la cooperativa que hay que corregir, a la mayor brevedad. Esto se tiene que hacer en un ámbito de discusión, donde los interlocutores seamos reconocidos, porque si estamos discutiendo un desfase tarifario y se nos enrostra que lo que ya sucedió, ya pasó, miremos para adelante y no miremos el pasado, ya arrancamos mal”, agregó en declaraciones a FM Radio Noticias.

“Es importante que se sepa el monto del subsidio para que el asociado de la cooperativa sepa que su factura va a salir un poco más. Nosotros decimos que hace más de 15 años, por una disposición expresa de la APE, informamos todos los meses de los costos de las cooperativas. Si ahora, después de 15 o 16 años, se nos diga que los números no son confiables, la verdad que es indignante”, dijo.

Respecto de la postura de FePamco, aseveró que “a nosotros nos parece entender que a todos nos está pasando lo mismo y a lo mejor nosotros lo decimos más fuerte, porque tenemos una responsabilidad y pareciera que a la CPE le toca comer las verdes y las maduras le tocan a otro. Los planteos hay que hacerlos”, indicó.

“A nosotros nos parece que otras cooperativas acuerdan con la postura de la CPE. Hay que barajar y dar de nuevo en el modo que FEPAMCO se para a negociar con la Secretaría de Energía, que quiere ahorrarle recursos al gobierno provincial y le gustaría que las facturas no aumenten por cuatro años, pero en este lado estamos las cooperativas, representadas por FEPAMCO y estamos diciendo: ‘ocupemos el lugar que hay que ocupar’. Esto no significa ni romper, ni faltar el respeto, pero las cosas hay que plantearlas con firmeza”, quiso minimizar.

“No podemos dejarnos avasallar y que nos digan ‘a ustedes les vamos a dar esto’ y lo presentan como un acuerdo. Hay imposiciones y me parece que el responsable de FEPAMCO, coincide, de alguna manera con lo que estoy diciendo. No ha habido un acuerdo, ha habido una imposición y en esta situación, donde hay que discutir, FEPAMCO se tiene que parar firme y valorar nuestros números. Si hay una reunión con funcionarios, en vez de avalar el trabajo de nuestros técnicos, se ponen en duda… no puede ser, hay que mostrar los dientes”, dijo.

“Si hay un recurso extra, que el gobierno nacional ha asignado con el gobierno provincial, por el cumplimiento con Cammesa, que se derrame, eso fue un reconocimiento al esfuerzo y el reconocimiento al esfuerzo, el gobierno provincial, debería compartirlo con las cooperativas”, finalizó.

