Teysseire: “escuchar más que decir, preguntar para poder reformular”

La precandidata a senadora por la lista Nuestra Causa en la interna de Juntos por el Cambio, Susana Teysseire, afirmó que saldrán a escuchar a la gente en lugar “de decirles nosotras lo que creemos que necesitan”.

La epidemióloga y exfuncionaria del sistema público de Salud de La Pampa integra junto a Elida Deanna la única lista radical del país que encabezan dos mujeres: Teysseire en senadores y la exsecretaria de Desarrollo Local en diputados.









“Estamos con un grupo fantástico que nace como un grupo de mujeres al que hoy se han sumado tantos varones como las mujeres que teníamos. Lejos de decir lo que nosotros pensamos, estamos hablando con la gente, ya sea por zoom, por mensajes, para ver qué necesita”, dijo a Plan B Noticias.

“A los problemas económicos y sociales, que teníamos, los acentuó la pandemia. La gente hoy está ansiosa, deprimida, con desesperanza, no puede ver para adelante y en el medio, los niños, que han sido los más dañados con la pérdida de presencialidad”, destacó.

“Vamos a necesitar un plan de recuperación pospandemia después de dos años donde la gente tiene miedo de morirse, sufrió la pérdida de un ser querido, tiene miedo de cómo va a quedar, o perdió su trabajo. Hay que poner la esperanza por delante y ver la reconstrucción, que no va a ser rápida, pero hay que planificarla”, declaró.

“Nosotras decimos que el empoderamiento hay que hacerlo de abajo hacia arriba, buscar fortalecer la microempresa que son las que han dado trabajo, que hay que generarlo para que el subsidio sea una excepción y no un mecanismo permanentemente”, señaló en tono crítico a la gestión actual de Alberto Fernández.

“Escuchar más que decir, preguntar para poder reformular”, dijo a modo de definición y eslogan de la campaña que está por comenzar.

“Hay que poner el énfasis en educación, en el medioambiente, en cosas que no se están haciendo.”, añadió.

Interna

Respecto de la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el resto de las líneas, y en especial con quienes han conducido los destinos del radicalismo, dijo que “hay dos maneras de respetar la ley de paridad, el tema es cómo van ubicados ese 50 y 50. Hasta el último momento esperamos para lograr un consenso, pero lamentablemente no se pudo alcanzar”.

“No le tengo miedo a las internas, nuestro partido desde que nació vive haciendo internas. Y hoy además son abiertas y es la sociedad tiene que decidir. En los principios no nos diferenciamos, tal vez nos diferenciamos en la metodología, en esto que te decía, nosotros no vamos a decir lo que vamos a hacer, sino que vamos a salir a preguntar qué necesita, que no es lo mismo que yo le diga a usted lo que necesita, más allá que puedo tener varias ideas, a que usted me lo diga”, finalizó.

