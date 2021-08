Denunciaron al intendente de Cuchillo Co por violencia de género

Compartir esta noticia:











Ana Murillo, jueza de Paz de esa localidad radicó una denuncia en la Comisaría Departamental de La Adela por violencia de género contra el intendente Horacio Ledesma. La copia de la denuncia fue presentada ante la secretaria de la mujer, Liliana Robledo.









El hecho ocurrió el viernes 29 de julio en una reunión partidaria de los integrantes de la Unidad Básica de esa localidad. Ledesma ingresó y amenazó a dos personas que estaban participando del mitin.

Ledesma pertenece al espacio del exministro Juan Carlos Tierno y quedó desafiliado tras la salida de ese espacio del PJ.

Murillo junto a María Rivas, delegada departamental, Carlos Zincunegui presidente del partido, y otras 10 personas se reunieron en el Hotel municipal “La Central” de Cuchillo Co como parte de un encuentro de los integrantes de la Unidad Básica local y Ledesma irrumpió en el lugar “a los gritos” dando “golpes en la mesa”, según declaró la denunciante.

“Ledesma estaba en la estación de servicio, al lado del Hotel, escuchando nuestra conversación. En un momento determinado donde fue mencionado este señor entró a los gritos y golpeando la mesa, me dijo “a partir de mañana te voy a hacer mierda” y que “no me iba a respaldar ni la gestión anterior”, y también le dijo a Carlos Zincunegui “dentro de poco me voy a volver a afiliar y te voy a hacer mierda”, contó al periodista Daniel Lucchelli.

“Nos retiramos porque la reunión era para arreglar unos temas de la Unidad Básica no para pelear”, añadió.

Murillo dijo que la denuncia fue radicada en La Adela y no en Cuchillo Co “porque si no le iban a avisar”.

Según contó hizo copia de la denuncia y la envió a la secretaría de la Mujer, Liliana Robledo, al vicegobernador Mariano Fernández, y al titular de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton.

“Creo que no siendo del partido tuvo una mala actitud al ingresar de esa forma a la reunión”, dijo Murillo, quien también responsabilizó a María Rivas, ya que “es la secretaria privada del intendente y no lo atajó ni lo hizo salir en ningún momento”.

“Nos conocemos todos, es un pueblo chico, y esto es una mala actitud del intendente que se atribuye un poder que no es debido con la gente que somos del pueblo”, concluyó.

