El tiernísimo pide al gobierno que garantice la efectividad de la combinación de vacunas

La diputada Sandra Fonseca presentó un proyecto para que el Ejecutivo Provincial emita una constancia con aval médico a quienes aceptan colocarse una vacuna de otro laboratorio ante el faltante de segundas dosis de la Sputnik V. Además pide que quede registrado en el boletín oficial de la provincia y comunicado por los distintos medios de difusión.

Para justificar el pedido, Fonseca argumentó que «aún no se encuentra aprobado por el por el Anmat y que los estudios realizados con evidencia científica son escasos».

«El Estado debe asumir el mismo compromiso ante la incertidumbre de la efectividad de otras vacunas para suplir a la segunda dosis de la vacuna rusa, asegurando a la población que reciba dichas dosis la efectividad de las mismas, y que no tendrán otras secuelas o consecuencias adversas en su organismo de acuerdo al fundamento del equipo técnico, epidemiológico, que posee el Ministerio de Salud de La Pampa”, expresó Fonseca.









La legisladora de Comunidad Organizada expresó que “el gobierno nacional compró masivamente vacunas al Instituto Gamaleya de la República Rusa, mediante un contrato que se ha incumplido con la entrega de las vacunas en debida forma, es decir, la primera y la segunda dosis para lograr la inmunización; esto produjo que los/as argentinos/as a los/as que se le aplicó dicha vacuna quedaron desprotegidos, con primeras dosis en el mes de diciembre , enero con el riesgo que hayan perdido parte de su eficacia por el transcurso del tiempo. Nuestra provincia no es ajena a esta situación, pues la población no ha podido elegir que vacuna aplicarse.”

“A nuestra población, el Estado le ha impuesto restricciones y protocolos en el movimiento, en la vida diaria, en su actividad individual, familiar, social, y de carácter económico, con declaraciones y firmas de compromiso obligacionales por parte de cada ciudadano/a bajo el impedimento de no poder realizar ninguna actividad en caso de no acatar dicho cumplimiento, consideramos que el Estado debe asumir el mismo compromiso ante la incertidumbre de la efectividad de otras vacunas para suplir a la segunda dosis de la vacuna rusa, asegurando a la población que reciba dichas dosis la efectividad de las mismas, y que no tendrán otras secuelas o consecuencias adversas en su organismo de acuerdo al fundamento del equipo técnico, epidemiológico, que posee el Ministerio de Salud de La Pampa”, concluyó Fonseca.

La carta de Tierno a Ziliotto

El exministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, quien es esposo de Fonseca y conductor de Comunidad Organizada, hizo pública una carta que le envió al gobernador Sergio Ziliotto con copia al ministro de Salud, Mario Kohan, y en la que le denunció que el gobierno lo puso en una «indefensión inmunológica» tras agotarse el tiempo de espera entra la primera dosis de Sputnik V y la segunda, que aún no le han colocado.

En la misiva , Tierno los acusó de estar en «incumplimiento de obligaciones» y pidió que den un plazo de llegada del segundo componente de la vacuna Sputnik V.

