La viceintendenta de Quemú Quemú denunció a la secretaria de Bensusán

Compartir esta noticia:











Mercedes Bonetto denunció por agresión a Tatiana Doviso, la secretaria privada del Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos humanos de La Pampa, Pablo Daniel Bensusán.









El 20 de julio Bonetto realizó la denuncia virtual en el Ministerio Público Fiscal, cuando regía la feria judicial. La viceintendenta de Quemú Quemú habría presentado pruebas de la agesión.

En principio la denuncia recayó en el fiscal Andrés Torino que estaba de turno pero luego de la feria quedó en las últimas horas en manos del fiscal Oscar “Chacho” Cazenave.

Plan B Noticias pudo saber que existe una orden de restricción de acercamiento entre las mujeres.

Doviso es referente de la Juventud Plural y esposa del ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello.

En declaraciones al programa “El Operador” que se emite de lunes a viernes de 13:30 a 15 horas por Radio Mitre Santa Rosa (100.9) el fiscal Carlos Cazenave explicó que “entra una denuncia online donde se relata una serie de hechos y sucesos de violencia, y se inicia la acción penal”.

“El fiscal que estaba en su momento de turno, pasa a las distintas fiscalías y me comenta que hay varias denuncias que ingresaron en la feria judicial”, dijo.

“Es una investigación criminal que está en curso y como en toda investigación se puede pedir la declaración de las víctimas, de testigos”, dijo.

“Ingresa una denuncia online, la gravedad del hecho en lo técnico depende de la calificación legal y de un informe técnico. Por ahora eso no se puede definir porque es materia de investigación”, dijo.

“Incluso puede pasar que haya un acuerdo de partes y se llegue a una solución de mediación. Esto no es una cuestión de género, que son las denuncias que no se pueden levantar. En este supuesto concreto que son dos personas del mismo sexo, puede pasar que diga no quiero avanzar, que nos diga logré un acuerdo de reparación, económico, puede haber un juicio de suspensión de pruebas”, indicó en el programa El Operador.

“Hay una restricción de contacto porque en el 100 por ciento de los casos la Unidad de Atención Primaria dispara una restricción y tengo entendido que está vigente. Hasta el momento no se tomó declaración a ninguna de las partes. Estamos trabajando con la capacidad limitada por la pandemia. No hemos tomado ninguna medida por ahora ”, destacó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios