“Necesitamos comunicar que una buena ley puede generar muchísimo trabajo y subir los sueldos”

El precandidato a diputado nacional por la lista Integración Pampeana, Luis Bertone, impulsará una reforma laboral si llega al Congreso y aseguró que “no es a favor ni en contra dé” los trabajadores o empleadores. La indemnización en el centro del debate.

Bertone dijo que “estamos proponiendo modernizar la legislación laboral que hoy se rige por la ley de contrato de trabajo de 1976. El mundo era diferente, esa ley estuvo pensada para un mercado laboral estático y rígido, hoy con una realidad diferente, todos saben cómo avanza la tecnología día a día. Esta ley genera una infinidad de conflictos entre empleado y empleador”,

“Hay que avanzar a algo diferente que permita la movilidad laboral, puedan cambiar de empleo, mejorar sus salarios. Y esto no es una ley a favor dé, una buena ley aumenta la productividad y la actividad económica”, destacó.









“Creo que no estuvimos comunicando adecuadamente. Necesitamos comunicar que una buena ley puede generar muchísimo trabajo y pude subir los sueldos. Si tenemos el apoyo popular en avanzar en estas leyes ¿quién se puede oponer a eso?”, se preguntó.

“La ley antigua tiene muchas rigideces, hay un tema que genera muchos problemas, que es la indemnización por despidos. Cuando la empresa decide la contratación de un empleado tiene en cuenta todos los costos a futuro también. No quiero que me saquen de contexto, no hablo de salarios más bajos, los costos son la incertidumbre, la inseguridad jurídica, la industria del juicio laboral”, enumeró en una entrevista realizada en el programa Las dos verdades que se emite de lunes a viernes de 17 a 19 por Radio Mitre Santa Rosa (100.9)

Recordó que “le presenté una propuesta al entonces ministro Triaca hace unos años, pero no prosperó. Me parece que las indemnizaciones no hay que sacarlas, sino generalizarlas. La indemnización se debe pagar cuando el trabajador renuncia o cuando se lo despide. Esto es netamente a favor del trabajador”.

“El otro problema es que la indemnización no se paga porque las empresas no responden por la indemnización. Mi propuesta es generar un fondo de acumulación de indemnización mes a mes, la empresa pagaría más o menos un 8% para la indemnización. Es un dinero que va si o si al trabajador, ya sea porque renuncie o lo despidan. Es un sistema parecido al de la UOCRA, un sistema excelente. Es un dinero que cobra sí o sí, sin importar la empresa, es de él y nadie se lo puede sacar”, detalló.

“La idea es crear un sistema más justo que genere un modelo económico que va a beneficiar a ambas partes”, aseveró.

Luis Bertone anticipó que no ve mal que haya varias propuestas dentro de Juntos por el Cambio, pero agregó que “nosotros dialogamos con todos y estuvimos siempre abiertos a cualquier tipo de consenso, pero no hubo acuerdo de ningún lado, dentro del PRO, el radicalismo ni el MoFePa. De todas maneras no lo veo mal, se va a ver más gente haciendo propuestas para mejorar la situación de los vecinos y vecinas de La Pampa”.

“Estamos de acuerdo en impedir que el oficialismo nos lleve a Venezuela, pero deberíamos proponer cosas porque cuando nos tocó ser gobierno, tampoco avanzamos demasiado, Yo propongo avanzar en lo económico, lo veo en los vecinos cada vez que camino los barrios. El desempleo, la merma en la actividad económica para los comerciantes, es la mayor preocupación de la gente”, señaló.

Mencionó propuestas que “despierten el entusiasmo o la esperanza de la gente, que hoy no está. Si vos solo planteás que no avancen a Venezuela, estás haciendo la mitad el recorrido, la otra mitad es entusiasmar, de que algo mejor puede venir”.

“Nosotros avanzamos en propuestas concretas, no sé si estamos entusiasmando a la gente. Me parece que el camino es despertar interés en el ciudadano que no se siente representado, votaron para un lado y fue mal, votaron para el otro y fue mal. Hay gente que piensa votar en blanco”, anticipó.

“Lamentablemente los insultos a la política abundan, y eso es por el descreimiento. La mayoría de los mensajes que se leen en las redes cuando un político postea algo son insultos, dicen que todos son lo mismo. Tenemos que hacer algo, esto no es culpa de los votantes, es culpa de los políticos”, resaltó.

“El otro día leía que un senador tiene 70 asesores, y tenemos que dar el ejemplo. No podemos usar otra vez los 70, si nosotros llegamos tendríamos que decir 20 o 30, por decir algo, pero hay que dar el ejemplo y no ser parte de ‘lo mismo’. No es una propuesta de campaña, pero mínimamente vamos a tener la mitad de asesores, o menos. Es un compromiso que hacemos públicamente”, anticipó.

Consultados sobre “lo que se juega en esta elección” dijo que en parte es “el 2023” y reconoció que “en el caso mío, a mí me gustaría gobernar La Pampa y este es el primer paso. Todo lleva un proceso de aprendizaje, se tiene que acumular experiencia en la gestión, legislativa… y me parece que hay que hacerlo. La manera de cambiar la realidad de los pampeanos no es desde el Congreso, es desde la gobernación de la Provincia”, finalizó.

