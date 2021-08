Campaña: Sola y Bensusán unidos por Realicó

Compartir esta noticia:











El diputado provincial fue invitado a participar del anuncio de fondos y obras que hizo Ziliotto para la ciudad de la que supo ser intendente y se sentó junto al ministro «Pali» Bensusán, el candidato elegido en acuerdo por las líneas mayoritarias para las legislativas de este año.









La foto de Solá al lado de Bensusán muestra una actitud distinta un mes después de las diferencias por la forma en la que se eligieron los candidatos pampeanos.

Solá se postulaba como precandidato a senador por Alternativa Pampeana, línea que constituyó tras dar el portazo en Compromiso Peronista, pero la lista no cumplió con los requisitos y quedó fuera de carrera.

El diputado había respondido a la consulta de Plan B que «hay personas que dicen que Sola va a negociar. Queremos dejar en claro que pensamos distinto, que queremos cambiar las prácticas políticas, poner en valor la participación, la formación. Abandoné Compromiso Peronista, no por una lista o por un nombre, es que planteamos cosas que las actuales líneas no están planteando».

Pero aunque lo niegue, las diferencias existen en torno a si Ariel Rasuchenberger, es precandidato de Compromiso Peronista o de Verna.

Este viernes, en un acto de importantes anuncios de obra pública para la Provincia, Realicó (y para la campaña), Solá chocó puños y compartió un lugar en la mesa junto al precandidato del Frente de Todos, «Pali» Bensusán.

De todas formas, aseguró que «Alternativa Pampeana es una nueva línea que no se armó solo para la elección» y que la PASO «es una circunstancia que está en el medio».

Parrafo aparte para el tercero que no aparece en la foto. No porque está cortada sino porque no estuvo invitado y la compartió en sus redes con mensajito incluido para Solá. El secretario de Trabajo y Promoción de Empleo, Marcelo Pedehontaá. Otro con línea propia, pero que también hace rato no se lo ve. ¿Será que no hay mucho anuncio para hacer?.

Miradas diferentes… Un solo objetivo: EL BIENESTAR DE LOS PAMPEANOS… Así es Facundo TODOS JUNTOS… #OrgullosamentePAMPEANOS pic.twitter.com/ykQZMadciw — Marcelo Pedehontaá (@rmpedehontaa) August 14, 2021

