Le labraron un acta a Macri por incumplimiento de la cuarentena

Un inspector del Ministerio de Salud provincial le labró un acta al expresidente Mauricio Macri por no cumplir con el aislamiento obligatorio al que deben someterse todas las personas que ingresan al país desde el exterior

“Se deja constancia que el ingeniero Mauricio Macri no se encuentra en su domicilio particular. Encontrándose en infracción al artículo 1 de la Resolución 192/2021”, dice el acta.

Los inspectores fueron recibidos por personal de seguridad en la casa que Macri tiene en Acassuso y dejaron una copia de la notificación. Como parte del procedimiento, el ex presidente será citado a dar las explicaciones correspondientes.









El descargo de Macri

Desde el entorno de Macri señalaron que había informado a mediados de semana que iba a trasladarse a su quinta “Los Abrojos”, ubicada en San Miguel, por “razones de fuerza mayor”. En ese sentido, aclararon que Migraciones contaba con la información y envió los inspectores al domicilio donde sabían que no estaría.

“En la nueva dirección continuaré cumpliendo el aislamiento con todas las previsiones sanitarias del caso. Asimismo, me he puesto en contacto con las autoridades sanitarias locales quienes me han informado sobre cómo efectuar el traslado y he dado debida información a la Dirección Nacional de Migraciones”, señala el mail que envió a Migraciones.

La estadía de Macri en Europa se extendió más de un mes debido a las nuevas restricciones impuestas por el gobierno nacional para controlar la llegada de la variable Delta del COVID-19. Había viajado en su carácter de presidente de la Fundación FIFA.

