Encontró 40.000 pesos y los devolvió

Claudio Córdoba, mas conocido como «Tungo», de Realicó, encontró una billetera que contenía en su interior la suma de $40.000 y sin dudarlo buscó al dueño -que no conocía- para reintegrarle sus pertenencias.

Finalmente resultó ser el sueldo de un hombre que no pertenece a la localidad pero está trabajando en la obra de la Escuela Epet Nº 6, que en un descuido perdió la billetera en la vía pública.

La historia trascendió por posteos de su hija y sobrino que destacaron la acción y rápidamente se viralizó con mensajes de felicitaciones hacía Córdoba, ex jugador de fútbol, cantante y un trabajador que se gana la vida de repartidor, panadero «o lo que salga de trabajo» contó su familia

«Que pedazo de papá que tengo, Te amo viejo» escribió su hija Agustina que además dijo que quiso hacerlo público desde ese día que pasó, «no me sorprendió, pero si me lleno de orgullo, verlo tan amargado buscando algo que no era de él ni conocía al hombre, y tan feliz cuando la encontró que se emocionó casi hasta las lágrimas. ¡Llegué a casa ese día y pensaba uno a veces tiene necesidades, pero nunca sabemos la de los demás!».

Por otra parte su sobrino también reflejó la acción «Tantas cosas se publican en el face (boludeces) que las cosas buenas a veces no se saben y no se publican.. Seguro muchos lo conocen es Claudio Córdoba mi tío, bueno él antes de ayer encontró una Billetera con $40.000 que era de un laburante que recién había ido a cobrar, tuvo el mejor gesto y devolvió el dinero, la verdad no me asombra de vos porque sé qué clase de persona sos y de la familia que venís, lo hago público porque no se ve todos los días encontrar gente así… Te quiero mucho y felicitaciones por ser como sos tío Claudio», posteo Gonzalo.

Fuente y foto. Infotecrealico.com.ar

