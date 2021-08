Presentan el 28 de agosto el libro “Sin piedad” en el Medasur

Compartir esta noticia:











El sábado 28 de agosto, a las 19.30 se presenta en el Centro Provincial de Cultura – Medasur, «Sin piedad: viaje a las sombras de la compasión sudamericana», libro, expo y audiovisual de Migue Roth.

Entrada libre y gratuita. Aforo limitado.

«Sin piedad» es un libro de no-ficción; un conjunto de historias y retratos que componen un mapa de la Sudamérica íntima: aquella que no suele aparecer en las postales turísticas.

Son crónicas de un Viaje Mayor que forjó preguntas insistentes: la caridad y la fe, ¿pueden convertirse en productos de mercado? Ser bienintencionados, ¿es suficiente motivo para ayudar? ¿Qué nos conmueve? ¿Qué nos hace compasivos? ¿Acaso puede hacer daño la bondad?

«Sin piedad» son —también— bitácoras para conocer con los cinco sentidos las formas que adoptan las creencias sudamericanas, la ambición, el altruismo, la afición por lo macabro, las prácticas solidarias y sus consecuencias.

El autor

Migue Roth (1985) nació en la Patagonia, pero tiene alma nómada. Se graduó en Comunicación y en Fotoperiodismo; se especializó en «Periodismo en las crisis humanitarias». Trabaja como freelance y en docencia universitaria. Es editor y fundador de Angular www.espacioangular.org. Y ahora vive junto con su familia en la pequeña localidad pampeana de Colonia Santa Teresa.

Durante los últimos años realizó reportajes para agencias y medios internacionales con el foco puesto en las problemáticas sociales latinoamericanas y sus transformaciones. Además de sus coberturas en desastres y crisis por todo el continente, viajó a Oriente Medio y fue uno de los pocos periodistas de habla hispana en tener acceso a Rojava (Kurdistán sirio), recién liberado del autodenominado Estado Islámico, donde documentó la vida de los artistas de la resiliencia.

El libro, la obra

«Comencé a viajar a través de Latinoamérica hace más de quince años. Estas crónicas son un ensayo —dice Migue Roth— una aproximación, mi intento por narrar lo insondable que puede ser un barrio paraguayo, las riberas del Solimões o la mirada desengañada de las madres indígenas Wichí. Andanzas de un viaje mayor y sin retorno, que sirvió para desmentir las postales de Sudamérica que mostraban las viejas National Geographic y Travel que leí de niño.

Salí solo, años atrás, convencido de que era el momento de caminar los paisajes y palpar, también, el lado oscuro del continente; como tantos otros amigos latinoamericanos, quería recorrer los lugares difíciles, no trillados, y ayudar —en lo que pudiera— a quien estuviera sufriendo, pero no tenía dinero. Había ahorrado en pesos argentinos: nada. La solución llegó bajo el título del voluntariado. Conocí propuestas sociales de grupos religiosos y oenegés con proyectos humanitarios que necesitaban mano de obra joven y entusiasta. Me alisté y serví.

Las charlas transcritas dan cuenta de mis encuentros en el camino con personas, lugares y conceptos que sacudieron mi visión de Sudamérica, la manera y las ideas en las que creía.

Comencé a bosquejar la estructura de la obra. Presenté el proyecto a una beca de la Fundación Gabriel García Márquez y fui seleccionado. Viajé a Oaxaca, en México, para pasar varios días en un antiguo convento con colegas extraordinarios y junto a Martín Caparrós y Jordi Carrión, para editar el libro.»

La presentación

El sábado 28 de agosto, a las 19.30 se presenta en el Centro Provincial de Cultura – Medasur. Además de la oportunidad de escuchar una conversación íntima entre el autor y el periodista Lautaro Bentivegna, habrá una expo y proyección de la obra de Migue Roth.

Además, se podrá comprar el libro (precio promocional) en el Stand de Angular que habrá en el auditorio.

La entrada es libre y gratuita, pero con inscripción previa (aforo limitado).

Link para inscribirte: https://forms.gle/ztEcTwfGnxbtSFZG9

