Subzona 14: Más testimonios de las víctimas de la UTN

Compartir esta noticia:











Este miércoles continúan declarando en forma virtual las víctimas del grupo de la UTN, en el marco del juicio a los represores de la Subzona 14.

La UTN fue intervenida en forma violenta por el exdiputado sindical del FreJuLi, Carlos Aragonés, repitiendo lo que había hecho antes en Bahía Blanca, Rodolfo Ponce, también compañero de bancada del piquense y líder de la organización criminal Triple A.









En primer lugar lo hizo Mario Llinas. Fue detenido en dos oportunidades, en 1975 junto a otros estudiantes de la UTN y la segunda tras el golpe de Estado de 1976.

“Se apostaron con una tanqueta en la esquina del Barrio Pampa y como no teníamos nada que esconder se les dijo que pasaran y nos detuvieron”, recordó. En el operativo había militares, policías y civiles.

“No nos informaron porque nos detenían. Quedamos a disposición del Ejecutivo que en ese momento ya era la junta militar”, relató.

Fueron llevados a la Comisaría Primera y luego los llevaron en un camión, con las manos esposadas, a Santa Rosa donde quedaron detenidos en la Unidad Penal 4. “Nos bajaron y nos pasaron a una celda sin pertenencias ni contacto con nadie”, rememoró.

“Había unas 10 celdas de cada lado y nos podíamos escuchar por la voz. Estábamos los estudiantes y del otro lado quien más me acuerdo que estaba era Grinati, un hombre grande que tenía transporte”, describió.

Llinas estimó que estuvo detenido alrededor de 15 días. Durante ese lapso estuvo incomunicado y fue sacado y llevado con ojos vendados y esposado hasta la Brigada de Investigaciones, en la calle Raúl B Díaz, cerca de la Escuela Hogar. En esas circunstancias le tomaron declaración. “Nos preguntaban que habíamos hecho, cosas de cuando estábamos en la Universidad, cosas que ahora políticamente son normales y en ese momento para ellos no”, expresó.

“No nos hicieron firmar nada y cuando salimos nos dijeron que íbamos a quedar vigilados. No podíamos irnos de la provincia”, recordó. Se quedó en la casa de sus padres en Santa Rosa y a los 2 o 3 meses volvió a General Pico.

“Mis padres estaban contentos porque nos habían liberado”, contó y agregó que “nunca pudo terminar los estudios”.

Eduardo Oporto era estudiante de Ingeniería de la UTN y trabajaba en la Industria de materiales Maracó. Dos días después del golpe de Estado lo detuvieron en su casa y lo llevaron a la Comisaría Primera de General Pico y luego fue trasladado a la Seccional Primera de Santa Rosa.

En aquel momento tenía 21 años y vivía junto a su familia. Según contó lo detuvieron para conocer sus actividades. Fue parte del grupo de estudiantes que resistieron la intervención de la UTN. Dijo que en aquellos años «el decano que vino de Bahía Blanca (Yañez) nos atendía con una 45 (arma) arriba del escritorio, así era la convivencia en la Universidad», recordó.

“Yo estaba durmiendo la siesta porque trabajé durante la mañana en la fábrica. Mi padre atiende a dos oficiales del Ejército, me llamaron y me suben a un cuadro de asalto. Habían cortado la cuadra me subieron y me llevaron”, relató.

En la Comisaría de Pico vio a un compañero de la facultad de apellido Leguizamón y a José Brinati. “A las primeras horas de la noche nos subieron a un carro de asalto y nos trasladaron a Santa Rosa”, dijo. En ese momento no les informaron a donde los llevaban.

Fue encerrado en la Unidad Penal 4 en una celda individual. Luego lo llevaron a la Seccional Primera, y lo encapucharon antes de subirlo a la planta alta para interrogarlo. “No fueron nada cordiales. Me preguntaron si teníamos armas, si hacíamos reuniones, y empezaron las trompadas con guantes de box, las picanas, sé que estuve bastante tiempo. Cada vez que me golpeaban me caía en un sillón y me levantaban. Me hicieron ruido a papel y me decían que tenían mi certificado de defunción. Hasta que entró una persona y terminó”.

Estimó que en el lugar había “mínimo dos personas, una de ellas, la que me golpeaba era más petiso que yo”.

Días después fue trasladado a General Pico, donde vivía con su familia. Declaró y quedó bajo el régimen de libertad vigilada. Contó que le quedaron algunas secuelas. «Cuando oía una sirena me volvía loco o si veía un uniformado me ponía nervioso y me iba. Pero con el tiempo y gracias a mi familia pude superarlo», manifestó.

Lo detuvieron junto a su hermano Mario y también fue llevado a la Comisaría de General Pico y luego trasladado en un camión a la Unidad Penal 4 de Santa Rosa con las manos esposadas.

“No era fácil estudiar en esa época. La mayoría de los que estudiábamos ahí trabajábamos. Me habían contratado para hacer los estudios de profundidad de napas de la zona para la APA. Eso se terminó el día del golpe de Estado”, contó.

Tras las detenciones ilegales recordó que “hubo mucha gente que se sintió afectada, les cambió la vida”.

Mientras estuvo detenido lo llevaron a la Brigada de Investigaciones para ser interrogado. “Me interrogaron sobre mi pensamiento, yo respondí que siempre fui peronista”, dijo.

Recordó que se cruzó con “Cholo” Covella y Ricardo Calvo en uno de los interrogatorios, “él me dijo que lo habían picaneado”.

Después de que lo liberaron volvió a trabajar de electricista de obra y al año siguiente retomó los estudios de la UTN. “No pude terminar como pensaba porque tenía prórroga del servicio militar, pero terminé luego de los meses de servicio”, contó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios