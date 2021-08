Estévez Boero: “la confianza en la palabra del Presidente está devaluada por muchas cosas”

Compartir esta noticia:











“Votar a Luis Solana es garantizar que se represente la voz de La Pampa en el marco del Congreso de la Nación”, dijo Estévez Boero.

El diputado nacional del Partido Socialista y presidente del socialismo de Santa Fe, Enrique Estévez Boero, participó este jueves de la presentación formal de la precandidatura a senador nacional de Luis Solana, y de Marina Vanini como precandidata a diputada nacional por el socialismo pampeano.

Estévez Boero llamó a votar a Luis Solana en La Pampa para “pensar en común un país distinto” y como alternativa a los antagonismos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

En una conferencia de prensa realizada en el Hotel San Martín, Estévez Boero afirmó que “es muy importante acompañar a Luis y Marina, porque representan lo que queremos ofrecerle a la ciudadanía”.

En el comienzo de la conferencia, el precandidato a diputado nacional, Luis Solana presentó a Enrique Estévez Boero como “referente del socialismo a nivel nacional, integra la conducción nacional como nosotros y está recorriendo el país, acompañando a todas las fórmulas, donde socialistas van como candidatos”, dijo.

“Hoy vamos a hacer un contacto con los medios y luego habrá una actividad partidaria, con un almuerzo y militanes del partido. Lo importante es escucharlo a Enrique, que está en el concierto de la política nacional”, afirmó Solana.

Por su parte, Estévez Boero señaló que “queremos ofrecer una propuesta que sea una alternativa a la grieta, porque creemos que la dinámica política a la cual nos está obligando el debate de la grieta, empeora los problemas de los argentinos, demuele cualquier puente para construir acuerdos y es algo que no brinda soluciones a los problemas de la gente, en el marco de un país con el 50% de su población por debajo de la línea de la pobreza y un 60% de niños, niñas jóvenes y adolescentes por debajo de la línea de la pobreza, una situación dramática en términos del sistema educativo que empeoró muchísimo por la pandemia, el año pasado y en este año”, agregó Estévez Boero.

“Por ello, los desafíos que vienen en Argentina son muy importantes y poner toda la energía en una pelea para ver quién es peor por el otro, justificar sus acciones de esa manera, no posibilita la construcción de un futuro diferente para el país”.

En referencia a la grieta, Estévez Boero la definió “como un negocio rentable para los dos extremos de esta grieta. Si bien la mayoría de la ciudadanía opta por alguna de estas dos propuestas, no lo hace convencido. Hay encuestas que estiman que el 40% de quienes eligen por el Frente de Todos o Juntos por el Cambio, lo hacen para que no gane el otro. Es decir, no votan con la esperanza de que esa propuesta política pueda cambiar los destinos del país y estamos ante una situación muy compleja”.

“Terminó el gobierno de Cristina, vino una alternativa que supuestamente iba a ser diferente con Macri, pasó Macri, hoy está Alberto que también había generado una expectativa y la realidad es que no pasamos dos años y la confianza en la palabra del presidente está devaluada por muchas cosas. Las soluciones para los problemas de fondo en Argentina no aparecen, ni siquiera como propuestas de debate, son títulos y peleas que no generan el ámbito propicio para discutir el fondo de la cuestión”, dijo Estévez Boero.

El legislador por el socialismo enumeró los problemas de fondo y se refirió al empleo en negro, el alto costo de los impuestos para las pymes, entre otros. “El estado tiene que estar presente, poner reglas, acompañar la iniciativa de quienes tienen un emprendimiento para crear puestos de trabajo. Hablábamos de que necesitamos una reforma tributaria para que esto sea posible”.

“También nos preocupa la cuestión educativo. Los índices que el gobierno nacional transmitió revelan cientos de miles de alumnos que quedaron desvinculados de la educación formal y si se sumamos los índices de pobreza, es realmente grave la realidad y el futuro de esos chicos”, dijo Estévez Boero.

Consultado sobre dónde está parado el socialismo, Estévez Boero dijo que no están en el medio. “Estamos en otro lugar, son otras nuestras ideas. Tenemos coincidencias y diferencias con ambos espacios políticos (el Frente de Todos y Juntos por el Cambio). En la práctica, eso no se traduce en cuestiones concretas. Respetamos sus ideas, pero nos preocupa que la dinámica política que propone la grieta es de permanente confrontación. ‘Yo me relaciono con vos en base a las diferencias’. Y esto puede juntar votos en algún momento, pero también junta frustración. En tres años, está la frustración del gobierno anterior y en dos de este. Esto quiere decir que la dinámica de la política de la grieta, de profundizar las diferencias, no nos está llevando a resultados positivos”.

“La gente está cada día más enojada y enfrentada y se siente cada vez más alejada de lo que la dirigencia política plantea, porque no se resuelven los problemas económicos, de salud, de educación”, dijo.

Consultado sobre si tienen garantizado el piso del 1,5% necesario para superar las PASO, Estévez Boero dijo que se trabaja para eso. “La idea, en el marco de una propuesta programática y de mirada de país, propiciamos la construcción de alternativas a estos dos polos de la grieta y estamos convencidos de que si bien las estadísiticas o encuestas de opinión, manifiestan una clara preferencia por estos dos espacios, nuestra voz, en la dinámica democrática es importante”.

“¿Por qué votar a Luis Solana?, porque representa que pueda estar la voz de La Pampa en el marco del Congreso de la Nación. La cámara de Senadores y de Diputados y Diputadas, se olvida de los intereses de las provincias que eligen estos representantes y los debates quedan encerrados en las peleas de Cristina y Macri en Buenos Aires”, explicó Estévez Boero.

“Por eso, votar al Partido Socialista, es votar que se representen los intereses de La Pampa, en el Congreso de la Nación, como yo lo hago con mi provincia. Pero también representa la voluntad de poder pensar en común un país distinto”, dijo.

Consultado sobre las decisiones de los partidos políticos de incluir a periodistas o figuras reconocidas, Estévez Boero dijo que “no están inhabilitados, pero lo que nosotros sí creemos que uno de los problemas que tiene la Argentina, es la improvisación, para cambiar las cosas hay que prepararse, hay que estudiar, trabajar con la gente y diferentes sectores, escuchar, buscar puntos de acuerdo y generar políticas públicas. Uno puede ser famoso, ser periodista, abogado o médico, bienvenidos a la política, ojalá que les permita generar un proceso que les permita hacer propuestas transformadoras”.

