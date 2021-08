La Sociedad Argentina de Coloproctología junto a la diputada Trapaglia, solicitaron que La Pampa adhiera a la ley 27.071

Compartir esta noticia:











Un Proyecto de Adhesión de La Pampa a la Ley Nacional 27.071 fue presentado en la Legislatura el 29 de junio, pero aún no recibió tratamiento

A fines del mes de junio pasado, ingresó a la Legislatura Provincial un proyecto para que la provincia adhiera a la Ley Nacional N°27.071 que establece la inclusión en el Programa Médico Obligatorio (PMO) de la cobertura total de los dispositivos y elementos accesorios para las personas ostomizadas.

“La sanción de esta Adhesión es una deuda que la Provincia tiene para con sus pacientes ostomizados”, explicó la diputada María Laura Trapaglia, quien presentó el proyecto. “Hoy, más que nunca, la salud es una de las principales prioridades de nuestra sociedad, por lo que resulta indispensable que desde el Estado avancemos en brindar respuesta a todas las necesidades de este tipo” afirmó.

El proyecto propone, además de la Adhesión a la Ley Nacional, instituir el día 3 de octubre de cada año, como día del “Paciente Ostomizado”, a los fines de su concientización e integración a la sociedad de todos estos pacientes.

Si bien no existen cifras específicas sobre la cantidad de ostomizados en el país o la provincia, sí puede estimarse el porcentaje de pacientes en esta condición que no cuentan con cobertura; por estar afiliados a SEMPRE, la Obra Social del Instituto de Seguridad Social de la Provincia, o por carecer de seguro médico y depender de la Salud Pública provincial. En el caso de La Pampa, este cálculo arroja que casi el 60% de los ostomizados de la Provincia no cuentan con cobertura.

Pasados más de la sanción de la Ley 27.071, solo nueve provincias se han adherido a esa norma. Y La Pampa podría convertirse en la décima, si la Legislatura tratara el proyecto presentado. Los cientos de ostomizados pampeanos que no tienen reconocidos sus derechos esperan que sus representantes modifiquen esta triste realidad.

¿Qué significa ser ostomizado?

La ostomía es una práctica quirúrgica de apertura de un órgano hueco hacia el exterior, que puede realizarse en la vejiga, el estómago, el intestino delgado, el colon o el recto, permitiendo la excreción de deposiciones líquidas o sólidas hacia un dispositivo (“bolsa”). Las patologías que pueden requerir el recurso a este procedimiento son el cáncer colorrectal y/o de vejiga, las enfermedades inflamatorias intestinales, obstrucciones y enfermedades crónicas entre otras.

El objetivo de la Ley N° 27.071 es asegurar a las personas ostomizadas la provisión de los insumos que les garanticen calidad de vida. Para ello, a los dispositivos debe sumársele una amplia gama de productos que ayudan a resolver tanto complicaciones e irregularidades del cuerpo, como las que puedan surgir a raíz de inconvenientes o errores de uso del dispositivo. Todo esto, en conjunto, representa un gasto que excede a las posibilidades de gran parte de la sociedad, y por ello se definió la inclusión de estos tratamientos en el PMO.

“Los pacientes ostomizados son personas sanas, ya que la ostomía extirpa su enfermedad de base y reemplaza el órgano dañado o su función, pudiendo retomar actividades laborales, deportivas e intelectuales de manera normal”, explica el Dr. Luis Alberto Zanoni, presidente de la Sociedad Argentina de Coloproctología (SACP). “Pero, para ello, es necesario que pueda acceder a todos los elementos necesarios para acceder a esa vida plena”, completa el especialista.

Esto sin tener en cuenta la humillación que sienten muchos ostomizados, quienes deben “arreglárselas” para fabricarse ellos mismos los dispositivos a los que no pueden acceder, utilizando bolsas de materiales que no solo no sirven a la función de contener los deshechos, sino que también les generan complicaciones de salud extras, especialmente las relacionadas con problemas en la piel que rodea a la ostomía.

El Dr Luis Alberto Zanoni es médico cirujano (MAAC – MSACP), Especialista en Cirugía General, Especialista Consultor en Coloproctología y Presidente de la Sociedad Argentina de Coloproctología.

Es Ex Jefe de Servicio de Coloproctología del Hospital Municipal de Vicente López “Dr. Bernardo Houssay” y Consultor honorario del Servicio de Coloproctología Hospital Municipal de Vicente López “Dr. Bernardo Houssay”.

Actualmente es Miembro Titular de Asociación Argentina de Cirugía, Miembro titular de la Sociedad Argentina de Coloproctología, Miembro de ALACP (Sociedad Latinoamericana de Coloproctología) y Presidente de la Sociedad Argentina de Coloproctología (2020- 2021).

