Estafas electrónicas: “es una modalidad que tiene que ver con la nueva realidad”

El subgerente General de Riesgo y Asuntos Legales del Banco de La Pampa, Mauro Pérez Vaquer, alertó que modalidades de estafas se modifican de manera permanente y recomendó estar “alerta y atentos”

Pérez Vaquer señaló que las estafas electrónicas “aumentaron como consecuencia de la pandemia, ya que con el aislamiento, aumentó el uso de canales electrónicos y se recomendaba o no se podía ir al banco”

“Sabemos que una modalidad es que llaman, consiguen datos personales, que combinados con otros, hace que le terminen robando. Este mundo va cambiando y lo que pueda decir hoy en pocos días ya puede ser viejo y haberse modificado”, le dijo al periodista Daniel Lucchelli.









“Pero todo el mundo tiene que estar atento a una cosa, tener cuidado con la información sensible, nunca dar datos a nadie. Y esto es lo principal. Esta gente es muy hábil, con la confianza que genera, caen bien y hay personas que dan datos personales. No hay que temer en cortar la comunicación, no pasa nada”, dijo.

“También hay una modalidad de suplantación de identidad, aparece una fotito de un amigo en un WhatsApp jaqueado y termina haciéndole una transferencia, sin entregar claves. En ese caso es un engaño donde no robaron ningún dato personal”, indicó.

“Hay que tener mucho cuidado, no dejarse llevar, no dejarse engañar. Se trata de gente hábil que lo van llevando a uno a cometer el error. Hay otras estafas que se hacen porque yo tengo un interés, como cuando quiero vender algo por Facebook y la persona que me contacta para hacer la compra, me termina sacando datos supuestamente para pagarme lo que vendo y al final me termina sacando plata”, señaló.

“Ante la duda, corte la comunicación. Mientras más cuidados tenga la gente, nuevas formas van a parecer y más insistencia va a haber. La estafa es una nueva modalidad que tiene que ver con esta nueva realidad, donde hay más transacciones electrónicas que en efectivo”, enumeró.

También dijo que “hay que tener cuidado cuando uno hace un pago con una tarjeta de débito o crédito, no pierdan de vista la tarjeta. Siempre existe la posibilidad de que alguien copie los datos. Son buenas prácticas. Si le toman los datos pueden comprar en una página de internet”.

“Otro concejo es revisar periódicamente los consumos con las tarjetas de crédito y débito, otro es activar las alertas de los consumos y se le avisa de manera automática. Esas son cosas que van en el sentido de acrecentar la seguridad”, agregó.

Por último Pérez Vaquer afirmó que “tener la plata en el banco es más seguro que tenerla en la casa”.

