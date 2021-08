Kroneberger: “Vivimos en un país quebrado donde aumentan los impuestos a las exportaciones”

Compartir esta noticia:











El precandidato a senador de Juntos por el Cambio, evaluó de manera negativa la decisión del Gobierno Nacional de restringir la exportación de carne.

Las patronales del sector agrario y empresario de la cadena emitieron un comunicado en las últimas horas donde reclaman la apertura total.

Daniel Kroneberger se metió en ese debate y planteó que por eso «ésta elección es crucial para todos y necesitamos una oposición fuerte en el Congreso».

«Vivimos en un país quebrado donde aumentan los impuestos a las exportaciones. No podemos cerrar mercados, no nos podemos dar el lujo de perder dólares por el cierre de exportaciones. El valor de la carne no bajó, se frenó la producción, se frenaron los rodeos», esgrimió el exdiputado pampeano.









Kroneberger sostuvo que el gobernador Sergio Ziliotto «tiene que gestionar ante el Presidente de la Nación la no prórroga de dicha medida, el campo argentino está a la espera del levantamiento de las restricciones del próximo martes, cuando finaliza el decreto 408 que estableció un cupo de 50% a la exportación de carne», en línea con lo planteado horas antes por la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa.

El precandidato de Juntos por el Cambio aseguró que «los costos son enormes, y debemos brindar como país, un escenario previsible, con reglas claras de juego, para las inversiones presentes y futuras. Argentina debe cumplir con los compromisos asumidos frente a los mercados internacionales. Es la única manera de generar confianza para nuestros inversores”.

«Bienvenido que el Gobierno Nacional se dio cuenta de subsanar una situación que perjudicaba a La Pampa, y sacó la Resolución conjunta 6/2021 que aprueba la nómina de establecimientos y plantas que podrán exportar carne bovina bajo el rito Kosher con destino al Estado de Israel. Esto demuestra que las recetas anti exportaciones no sirven», remarcó.

Y agregó: “Informes de las entidades del agro, señalan un aumento del precio de la carne al consumidor del 18 por ciento en promedio entre marzo y junio, mientras que la inflación para los alimentos en ese lapso fue del 11 por ciento. Respecto al valor de las exportaciones el informe remarca que los embarques en junio cayeron 45 por ciento y que ingresaron 108 millones de dólares menos que en mayo”.

Kroneberger reiteró que «con estas decisiones del gobierno nacional, pierden todos los argentinos: consumidores, frigoríficos, trabajadores y productores. Y el Estado. Los únicos que celebran son los competidores de la región. Según el informe, a mediados de abril el productor argentino recibía por su novillo el mismo precio que su par uruguayo, hoy es un 20 por ciento menor. Mientras tanto, el precio de la hacienda en pie en Brasil experimentó un aumento desde mediados de abril del 29 por ciento», esgrimió.

