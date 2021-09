Salud analizará la evolución de pacientes que tuvieron coronavirus

Compartir esta noticia:











El Ministerio de Salud de La Pampa convocará a pacientes de coronavirus con el fin de realizar exámenes médicos y conocer su evolución tras la enfermedad.

Salud lanzó un programa provincial de abordaje de pacientes pos-COVID-19. Se trata de una estrategia que permite el seguimiento y acompañamiento en la evolución de la salud de personas que pasaron por la enfermedad.









El director de Atención Primaria de la Salud, Ariel Paladini, explicó que todo surge a partir del problema que se genera en cómo continuar monitoreando a las personas que ya tuvieron COVID-19. “En primera instancia no teníamos opción, era tanta la cantidad de personas que manejábamos que obviamente el sistema priorizó la atención de la COVID aguda, y en el medio comienza a crecer esta demanda de los equipos de salud sobre cómo nos manejamos y qué hacemos en el pos-COVID, que es una realidad a nivel mundial ya que, recordemos, es una enfermedad que estamos conociendo”.

En relación al programa, “se trata de una herramienta institucional de Gobierno, que se construye para abordar este problema, se trabaja desde hace meses, en principio en hospitales de mayor complejidad, en todos los niveles. Acordamos pautas de trabajo, se revisó la bibliografía científica hasta la fecha, se propuso una estrategia teniendo en cuenta la forma de trabajo de la provincia de La Pampa y cuáles eran las herramientas disponibles y se presentó esta propuesta, trabajada con médicos del primer nivel, las Direcciones de Epidemiología, de Atención Primaria, el área de Informática Médica, Telemedicina, los equipos de Rehabilitación del Hospital Lucio Molas, Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno y CeREN de la localidad de Ingeniero Luiggi. Un grupo muy grande de trabajo se puso de acuerdo e implicó la necesidad de poder reformar la historia clínica electrónica”.

Se intenta que el abordaje sea de forma equitativa para toda la Provincia, «con los mejores recursos disponibles y obviamente respaldada por las mejores evidencias hasta la fecha”, continuó Paladini, quien recordó que desde Atención Primaria se trabaja mucho en el ámbito rural y en dicho contexto eran permanentes las consultas sobre cómo manejar o qué hacer con pacientes pos-COVID. “Y acá empieza a jugar la macro gestión en Salud, se debe construir una estrategia que en primera instancia haga llegar a todo el universo de pampeanos y pampeanas, de forma organizada, para que no colapse el sistema. Si vamos a pedir estudios o vamos a hacer evaluación a toda la población junta, vamos a saturar el sistema, de la misma forma que se trabajó la COVID aguda. La provincia de La Pampa fue paradigmática porque pudimos trabajar de forma organizada”.

El director de APS resaltó que La Pampa utilizó la Ivermectina y señaló que “fue una de las pocas provincias que instaura una política universal de abordaje de la COVID en el primer nivel, la mayoría de las provincias abordaron la enfermedad desde la terapia intensiva. Esto es lo que realmente jerarquiza la estrategia porque se puso en práctica una maquinaria que articula todos los primeros niveles para implementar un tratamiento y luego demuestra que esta estrategia disminuye significativamente las internaciones de pacientes graves, lo que implica menores casos de mortalidad, menor tipo de secuelas a largo plazo y mayor manejo de la población en forma ambulatoria. Cuando el mundo hablaba de una internación del 15 al 20% de su población, en La Pampa internábamos casi un 5%”.

“Tenemos la posibilidad de volver a contactarnos con cada una de ellas, hayan estado o no internadas, a quienes se les hará una serie de consultas, que tiene que ver con una herramienta que clasificará si necesita acceder o no a más estudios. Se le ofrecerá un examen presencial por parte de un equipo de salud que determinará si necesita o no hacerse estudios”, agregó Paladini.

Por último el director de Atención Primaria explicó que “esos estudios determinarán si la persona necesita una consulta con un especialista o estudios de mayor complejidad. Este tipo de abordaje escalonado, debido a su complejidad, es la estrategia que se implementa tratando de no colapsar el sistema porque vamos a manejar mucha población, que se clasificará de acuerdo a si estuvo o no internada, si tiene o no comorbilidad, edad, si vive o no vive solo; y en base a esa información se le puede ofrecer a la población una consulta con un turno ya protegido; si la persona decide seguir siendo evaluada por su médico de cabecera, en el subsector privado, lo va a poder hacer. Lo importante es que garanticemos que la persona haya tenido el contacto con el sistema de salud y que el sistema haya ofertado la posibilidad de ser evaluada”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios