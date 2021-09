Desde junio espera que le envíen el camión de desagote

Compartir esta noticia:











La mujer vive en la calle Juan Vaira de Santa Rosa. El problema se originó en el gobierno de Francisco Torroba, en 2010, y sigue sin ser solucionado.

La mujer se comunicó con Plan B Noticias para contar que llama todos los días al 147, pero no recibe respuestas. Pide que le envíen un camión de desagote a Juan vaira 2735 entre Montaldo y Farinatti para solucionar un problema generado por la Municipalidad de Santa Rosa.









Dijo que su casa fue destruida por el agua “no fue una cosa personal” en las inundaciones de 2010. “El agua está corriendo todo afuera del patio por una zanja que va a ir a la calle. Sale de la cámara séptica”.

“Llamo todos los días, desde el mes de junio pido que me manden el camión de desagote para el pozo ciego. Esto se rompió debido a un olvido de un funcionario en 2010 que no prendió la bomba y se destruyó no solo mi casa, sino que también mi salud porque sufrí un ACV, con varias secuelas.”, relató.

“He presentado muchas notas, vienen inspectores que me informan que para solucionar la rotura que afecta mi casa tenían que gastar 1,5 millones de pesos. Se comprometieron a arreglarlo si yo renunciaba a hacerles un juicio. Hasta a hora no hicieron nada”, añadió.

Contó que por su problema de salud la jubilaron y con su jubilación no puede pagar el desagote mensual. Además, contó que la comuna se comprometió a realizarlo: “no cubro los gastos para tener un desagote mensual o poner las cloacas. El municipio se comprometió a hacerlo, pero hasta la fecha son promesas”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios