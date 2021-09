Con una carta personal Serradel pidió el acompañamiento en las PASO

Compartir esta noticia:











El precandidato a diputado nacional por la lista Movimiento Federalista en la lista de Jutnos poe Cambio se presenta como una persona común que decidió dar el paso hacia la política.

En una carta difundida por las redes sociales, el precandidato a dputado nacional, Luis Serradel, que se presenta junto a Adriana Leher como precandidada a senadora, señaló:









Soy Luis, pero cuando nos conozcamos personalmente podes decirme “Lucho” .

Mi primer gran título podría decirte que es ser el Papa de Valentín.

Estoy casado con Andrea, una farmacéutica de Quemú Quemú.

Tengo 45 años, Soy ingeniero agrónomo, asesor independiente y tengo una empresa agropecuaria en Toay desde hace más de 15 años con un amigo de la infancia.

Gracias a este hermosa actividad de producir alimentos, he podido conocer casi todos los rincones de mi provincia, sus dificultades y sus fortalezas.

Mis abuelos maternos fueron inmigrantes italianos y suizos; de esos gringos que no conocían otra cosa que laburar su campo en la zona de Ataliva Roca/ Doblas .

De ellos conocí el inmenso esfuerzo y sacrificio del trabajo rural.

Mis abuelos paternos eran una familia muy humilde, hijos de inmigrantes españoles.

Mi abuela costurera y mi abuelo empleado de una cooperativa. De ellos conocí el sacrificio del trabajador, al que siempre les costo llegar a fin de mes.

Mi mamá Laurita, profesora de inglés de colegios nocturnos, me inculco lo importante que era ser responsable, solidario y agradecido.

Mi papá, Rodolfo, Ing. agrónomo, productor y comerciante. Me

mostró el camino de los desafíos, de la aventura, de la perseverancia; que en la vida hay que dejar huella, para poder mirar con orgullo hacia atrás cuando los años nos pisen los talones.

Me encantan los Caballos, y durante muchos años jugué al Pato.

Amo los perros de raza dóberman.

Me fascina jugar al ajedrez aunque debo admitir, no soy el mejor.

Me encanta la pesca, la montaña y la música. Durante unos cuantos años tuve un grupo de folklore que se llamo “los del Cahuin”

Pero lo que más disfruto sin duda es llegar a casa y jugar con Valentín.

Nunca tuve un cargo político, pero si creo que en la vida todos deberíamos participar alguna vez de la cosa pública.

Desde siempre me ha preocupado la desnutrición infantil y he participado en organizaciones que luchan por mejorar la vida de los más vulnerables, los niños.

También he participado en instituciones ligadas al comercio y al campo.

Creo en eso de que las instituciones son un pilar fundamental de la democracia y no solo hay que defenderlas sino que hay que participar activamente.

Me aterra la idea de que este modelo de provincia y de país siga expulsando jóvenes, que no encuentran oportunidades laborales y de estabilidad.

No quiero que mi hijo o el tuyo se tenga que ir por miedo a no poder progresar, por eso he decidido participar más activamente en política.

Intentaré ser parte de los cambios que necesita el país para torcer esa realidad cada día más instalada. Es una tarea difícil, con una sociedad que veo acostumbrada a lo que nos toca vivir y que ha perdido las esperanzas.

Quiero hacerlo desde el MoFePa, partido cuya causa es la provincia y busca el beneficio de los pampeanos.

Con autonomia, sin injerencia de lo que sucede a nivel nacional, en defensa del federalismo !

Ahora me conoces un poco más.

Te invito a que te animes a algo distinto para que juntos podamos buscar un nuevo camino y de a poco poder vencer este populismo que cada día genera menos trabajo genuino, menos libertad, más dependencia del estado, más pobres y más exclusión !

Gracias por tu tiempo. Ayúdame a compartir mis ideas.

Quedo a tus órdenes !

Volvamos a creer !

Volvamos a crecer !

Ing. Luis Serradell !

