Vera: “Vamos a superar el 80% de vacunados en diciembre”

El subsecretario de Salud de la Provincia destacó los resultados de la vacuna contra el coronavirus en la población y el plan vacunatorio de la mano de los protocolos para la pandemia.









El subsecretario de Salud de La Pampa, Gustavo Vera, aseguró que con la vacunación se alcanzó un gran número de inmunización en la población y que habrá un incremento en los inscriptos y vacunados hacia fin de año.

Vera detalló que “estamos llegando a un número de vacunados muy importante en la provincia, 66% con la primera dosis y estamos superando el 54% con la segunda dosis. En Israel tienen el 62% con las dos dosis y le cuesta subir ese número porque como en todo el mundo hay anti vacunas”, comparó.

Sobre esto último, aseguró que “por suerte nosotros no lo tenemos y estamos superando el 77% de inscriptos en toda la provincia. Vamos por buen camino y vamos a llegar al 80% de los inscriptos en poco tiempo”.

El funcionario de Salud dijo que “estadísticamente hemos empezado a bajar en los casos”, aunque consideró que “no hay que cantar victoria porque si hay algo que tiene el virus es que no lo conoce nadie y aparece siempre con una variante distinta. Estamos esperando la Delta y la Manaos ha sido muy complicada”.

Vera sostuvo que “estos números indican que estamos con un gran número de gente con protección, lo que no significa que uno no se pueda contagiar o enfermar, pero no como veníamos antes”.

En ese marco, explicó que “la mortalidad y la internación en terapia intensiva no tienen que ver con estas cifras, son números de hace 2 meses, porque son pacientes cuyo proceso lleva entre 30 y 120 días”.

“La población pampeana es una población que se quiere vacunar y es consiente y eso nos da una tranquilidad. Creo que vamos a superar el 80% de vacunados en diciembre”, arriesgó.

Además destacó el trabajo del personal de Salud pampeano que hace llegar la vacuna hasta los parajes más alejados de la provincia.

Vera dijo que cuando pase la pandemia «va a quedar un número crónico de 30 o 50 casos diarios, que ojalá sea como una gripe común, y que las vacunas van a ir cambiando. Todas las que hemos puesto todas tienen muy buenos resultados. Cuando me preguntan cual es la mejor vacuno yo respondo la que está», indicó.

«Estamos viendo en los últimos 15 días una reducción muy importante de las internaciones. Nosotros habíamos llegado a tener 7 mil personas internadas y a eso hay que sumarle la atención a los 15 mil aislados», repasó.

