Grabois: “los militantes fuimos a votar con bronca”

Compartir esta noticia:











El referente del MTE pidió que se ejecute el dinero de las becas Progresar, recaudado con las grandes fortunas. Afirmó que hay que gestionar más. «Hay un problema de gobierno, gestión y económico», criticó.

El referente social afirmó que «los militantes fuimos a votar con bronca» e hizo referencia a la reacción del Gobierno tras las PASO: «Las cosas no se resuelven pidiendo perdón y diciendo escuché».

El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois analizó el desfavorable resultado obtenido por el oficialismo en las PASO y consideró que la derrota se debe a «una decepción del propio electorado que le dio la victoria al Frente de Todos».

«Si las cosas no cambian, nuestro pueblo va a sufrir mucho. Es momento de cambiar todo lo que se debe cambiar, con coraje. Es una oportunidad para cambiar todo lo que hay que cambiar», insistió Grabois de manera reiterativa.

Grabois precisó que se debe apuntar a sectores más vulnerables de la sociedad con asistencia económica. «Tiene que haber cuatro categorías: la categoría de estudiante, entre 16 y 30 años, la del trabajador de la tierra, la del trabajador de la economía informal y la de cuidado para mujeres, que han sufrido con la pandemia», sostuvo Grabois en diálogo con C5N.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sobre los problemas que aquejan a la sociedad, denunció que «los pibes de los barrios han sufrido mucho. Aún hoy no se terminan de abrir todas las escuelas. En Chubut hace tres años no hay clases. No se ejecuta la plata para ampliar el PROGRESAR».

🟥 «Esto no es un problema de comunicación política. Hay un problema de gobierno, de gestión y hay un problema fundamentalmente económico», analizó @JuanGrabois en Minuto Uno con @Gatosylvestre. 🐦#TiempoDeEscuchar pic.twitter.com/yYP7BZ3qbo — C5N (@C5N) September 15, 2021

«Estamos bajando banderas que no deberíamos bajar», precisó para luego volver a hacer hincapié en la elección hecha por el Gobierno. «A pesar de haber personas a las que admiro, no supieron cautivar a la militancia, que se alejó desencantada».

«Podes chamuyar hermoso pero la única verdad es la realidad», aseveró. Blandiendo críticas también hacia el espacio de Juntos, señaló que «la gente que no quiso votar al macrismo fue la que decidió no ir a votar y se quedó en su casa».

«A ese votante que tiene bronca, solo se le va a pasar si el rumbo cambia. Por ejemplo, la plata del impuesto a las grandes fortunas, que fue algo importante, está ahí parada. Eso impacta en la vida de la gente y jóvenes, lo quieran o no», agregó.

🟥 «Hay privilegios de casta (y cuando Milei toma la idea de Podemos en España pega en el clavo) que a los laburantes les rompen soberanamente las guindas, sobre todo en un contexto de sufrimiento social», afirmó @JuanGrabois en Minuto Uno con @Gatosylvestre. 🐦#TiempoDeEscuchar pic.twitter.com/wUJZCxarMN — C5N (@C5N) September 15, 2021

En los últimos tramos de la entrevista, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos denunció: «El que termina pagando el pato es el pueblo. Acá hay un problema de rumbo económico, no se está poniendo la plata en donde se debe poner».

🟥 «El Gobierno dice bastante bien lo que hay que hacer, el problema es que no lo hace. El Gabinete como cuerpo, no funciona. Está la plata para ampliar el Progresar y no se ejecuta. Es una barbaridad», sostuvo @JuanGrabois en Minuto Uno con @Gatosylvestre. 🐦#TiempoDeEscuchar pic.twitter.com/BEWapt0bIC — C5N (@C5N) September 15, 2021

Además, Grabois elogió al candidato a diputado por Libertad Avanza, Javier Milei, tras coincidir en que «pega en el clavo» cuando menciona los «privilegio de castas» políticas.

«Hay privilegios de castas, por eso Milei pega en el clavo cuando habla de privilegio de castas. La derecha machaca en los errores y a los sectores populares le cuestan el triple estos errores, esto no se resuelve pidiendo perdón o diciendo haber escuchado a la ciudadanía. Hay que actuar en consecuencia», sostuvo Grabois en diálogo con C5N.

A continuación, y manteniendo el foco en Milei, dijo también que «logró sacar el 15 % de los votos en la villa 31» por que «la gente votó con bronca». «El gobierno dice lo que hay que hacer, pero no lo hace. Hay que cortar las cabezas, que se deben cortar. Hay que cortar priviliegios», criticó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios