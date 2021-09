Pacientes con fibromialgia piden que la Legislatura reconozca la enfermedad y trate un proyecto de ley

Compartir esta noticia:











Un grupo de mujeres se acercó a la Cámara de Diputados y pidió que la Comisión de Salud habilite el tratamiento de un proyecto de ley que la reconoce como enfermedad. La iniciativa es del legislador Mauricio Agon, del bloque de la UCR. Qué dice el proyecto de ley.

Lía Bazán, Lidia Minetti y Lilia Rivera se acercaron esta mañana para que la Legislatura provincial trate un proyecto de ley sobre fibromialgia y les permita el reconocimiento de la enfermedad y los tratamientos interdisciplinarios, ya que los diagnósticos son tardíos y provocan graves problemas de salud a quienes padecen esta enfermedad.

“Estamos visualizando la fibromialgia, enfermedad que proviene de un problema en el sistema nervioso central, cuando llega mala información del exterior. En octubre de 2020 presentamos a nivel provincial el proyecto de ley para un cuidado integral de pacientes con fibromialgia y esperamos que la Comisión de Salud les dé el visto bueno para ser tratado en comisión. A eso vinimos a la Legislatura”, dijo Lía Bazán a Plan B.

“A su vez, queremos visualizar a los pacientes con fibromialgia, que somos entre el 2 y el 6% de la población, pero tenemos tan poca empatía y hay mucha discriminación y quienes son diagnosticados, tienen vergüenza de decir que padecen fibromialgia. Por eso, pedimos que si hay pacientes, se contacten y nos pueden encontrar en una página que se llama Fibromialgia Argentina o Fibromialgia La Pampa, para que les pasemos el proyecto provincial”, agregó.

“Por eso, queremos lograr que en Salud Pública también se conforme una comisión con varios médicos, ya que sufrimos más de cien síntomas y que las licencias puedan darse por fibromialgia. Las compañeras que están en la parte pública, terminan de sacar licencia por psiquiatría, ya que no les reconocen la enfermedad”, agregó.

“Necesitamos un tratamiento para que los médicos sepan y se interioricen por la enfermedad. Se requiere un tipo de medicación específica y hay médicos que no reconocen la enfermedad. Por eso necesitamos que se trate esta ley”, dijo.

“Entre los síntomas, hay dolor generalizado, fatiga crónica, distintos trastornos alimenticios, rigidez matutina, migrañas, fobias, ansiedades y depresión, que llega luego de que aparecen todos estos síntomas. En mi caso fueron 20 años, esto lo empecé a padecer a los 16, hasta que me lo diagnosticaron”, dijo Lía Bazán.

“Por eso necesitamos profesionales capacitados, para que nos diagnostiquen de forma temprana y tratamientos interdisciplinarios, para no ir de un lado para otro. Si tenés poca movilidad, es engorroso ir un día al psicólogo, o al traumatólogo. Por eso necesitamos una fase interdisciplinaria para el diagnóstico y un seguimiento. Es muy complicada llevar esta enfermedad”, dijo.

—¿Cómo se diagnostica esta enfermedad?

—Por descarte. En mi caso, tenía un dolor intenso en la columna y no tenía nada, lo mismo que estudios neurológicos. Soy una persona sana para los estudios, pero cuando vi a la reumatóloga, luego de tocar 18 puntos específicos, se diagnostica la fibromialgia. Hay muchos que dicen que los dolores son psicológicos o neurológicos,pero los estudio no revelan nada.

—¿Cómo es el tema de la cobertura?

—No hay ningún tipo de cobertura. Te dan medicamentos y derivados para distintas enfermedades: tramadol, diazepan, entre otros. Vivís con dolor y te quedás solo, porque nadie te entiende. No se aguanta el dolor y esto lleva a la depresión, a encerrarte en un cuarto porque no aguantás el dolor. Ahora, gracias a las redes sociales, nos estamos conociendo, vivimos con dolor y eso afecta a la familia, los hijos, las parejas.

Qué dice el proyecto de ley que está en la Legislatura

Plan B Noticias dialogó con Mauricio Agon, legislador de la UCR y autor del proyecto de Ley. “En este caso, hace falta un tratamiento integral de la patología, porque se hacen tratamientos en forma aislada de diferentes dolencias que van teniendo, tanto neurológicas como físicas y no ha un reconocimiento integral de la patología”.

“En otras provincias, ya hay leyes provinciales donde se la reconoce como patología y lo que se busca es el reconocimiento de la enfermedad, que tiene como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud”, dijo Agon.

El legislador de la UCR aclaró que la iniciativa está abierta a modificaciones que sean necesarias y está basada en un un proyecto presentado anteriormente por Martín Berhongaray. “Se busca reconocer la patología y que la autoridad de aplicación empiece a organizar elementos para una detección temprana de la patología, acercarnos a ese diagnóstico temprano y que se pueda trabajar en conjunto por diferentes ramas de la medicina, que es lo que necesitan las pacientes”.

“Esto haría que la enfermedad fuera reconocida, que el Sempre cubra los medicamentos. Ahora se cubren tratamientos en forma individual, como si fuera algo psicológico o traumatológico. Hay médicos que de hecho, saben que es esa patología, pero no tiene el reconocimiento provincial. A nivel nacional, está también en tratamiento esta ley y si sale podría determinar el diagnóstico temprano, o la capacitación del personal de salud, entre otras iniciativas. Por eso es fundamental la capacitación de los médicos y que se reconozca la patología, ya que se pasa mucho tiempo en consultas equivocadas, pensando que se trata de otra cosa”.

Agon aclaró que el proyecto de reconocimiento de la enfermedad fue presentado hace un año en conjunto con el bloque de la UCR. “Le hemos insistido a Martín Balza, que es el presidente de la comisión de salud, pero nos dio a entender que no habilita el tratamiento, porque no tiene el visto bueno del Ejecutivo, como normalmente hacen los oficialismos. También se lo planteamos al doctor Kohan. Hoy, ellas vinieron a hablar con el bloque de legisladores, pero en la Comisión de Salud, donde debe tratarse el proyecto, no está habilitado para ser tratado”, cerró Agon.

