Continúa el reclamo por el parque del barrio Fonavi 34: “Los juegos son muy peligrosos”

Hace más de un mes vecinos denunciaron el mal estado del parque en el barrio Fonavi 34 que lo rodean las calles José Luro, Mariano Pascual, Pasaje Otegui y Lordi. Hoy nuevamente le escribieron a este medio de que continúa “en un pésimo estado”.









Los vecinos señalan que “el parque sigue igual o peor, ya que este todo roto, no solo todos los juegos rotos si no algunos de ellos son muy peligrosos de utilizar, por ejemplo, hay un tobogán que al llegar arriba los chicos se encuentran que la base de hierro no está, se rompió hace años y nunca lo arreglaron, lo grave de esto es que en algún momento un pibe no se va a dar cuenta que falta el hierro de apoyo y se cae al vacío más de tres metros”.

Continúan indicando que “eso es una de las tantas falencias que les podemos contar de este parque totalmente abandonado por la Municipalidad, que además, lo hace peligroso porque el 100% de sus pocos juegos que tiene están rotos”.

Sostienen que “lo único que se logró una vez que salió en su medio la información, es que al otro día que salió publicado, vino un camión de la Municipalidad que se llevó un tobogán y nunca más lo trajo reparado”.

“A esto se le suma que este parque no tiene plazero y tampoco recipientes para tirar basura lo que lo hace peligroso y con mugre en forma constante. Al parque lo mantienen los vecinos ya que siempre está lleno de mugre, latas, botellas rotas, papeles, piedras, etc y son los vecinos los que lo limpian gastando de su bolsillo bolsas de residuos para poner la basura del parque”.

Finalizan expresando que “el parque del FONAVI 34 sigue estando más olvidado que nunca”.

