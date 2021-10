Kiosqueros se declaran en alerta contra proyecto legislativo de La Pampa

Compartir esta noticia:











La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) advierte sobre el impacto económico de la propuesta de reducri la exhibición de productos de tabaco y y reclama que los convoquen al diálogo.









La legislatura de la provincia de La Pampa discute en estos días un proyecto de ley que busca modificar la ley de control del tabaco para restringir la exhibición de productos, lo que afectará negativamente a los comercios y aumentará la venta de producto ilegal. Para la organización que nuclea a los kiosqueros, UKRA, este proyecto es un sinsentido cuando las leyes nacional y provincial de control de tabaco ya regulan de manera muy restrictiva al sector. En especial, apuntan al artículo Nº5 del proyecto, que busca prohibir la exhibición de los productos en locales comerciales habilitados. Sostienen que esta modificación es innecesaria y perjudicial y que, de aprobarse, afectaría directamente a los más de 1000 puntos de venta de la Provincia, las familias kiosqueras y sus ingresos.

Sobre la posibilidad de que este proyecto se vote en la Legislatura provincial, el titular de la UKRA, Adrián Palacios, indicó: “Nos preocupa que en una situación de crisis como la que atravesamos se discuta una por esta iniciativa que atenta contra nuestra actividad e impacta en un sector que ha sufrido mucho el último año y medio. Nos extraña que no nos hayan convocado a la discusión y no se haya realizado una evaluación del impacto que tendría”. Según explico, el sector de los kiosqueros fue uno de los más golpeados por la pandemia y la crisis económica. En este último año y medio los kioscos tuvieron momentos de facturación mínima, aseguró, llegando a facturar hasta un 80% menos que antes de la crisis generada por el coronavirus. “Recién ahora estamos comenzando a recuperarnos. Una medida que restringe de esta manera la actividad, afectaría profundamente a comerciantes que sufren una situación dramática, incluso con deudas a cuestas que no pueden pagar”, sentenció.

UKRA expresó su malestar a los legisladores involucrados en la discusión del proyecto a través de una carta en la que expuso su sorpresa ante la iniciativa, que se presentó de manera inconsulta con los sectores afectados, y sin una discusión abierta y sin una evaluación del impacto que tendría en la actividad. Al mismo tiempo, la entidad instó a los legisladores a incluir al sector comercial en el debate con el ánimo de ayudar a un debate profundo y completo sobre la medida.

