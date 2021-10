Entre cruces y acusaciones aprobaron las modificaciones al Código Urbanístico

Compartir esta noticia:











Este jueves, en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante se aprobó por mayoría las modificaciones a la ordenanza del Código Urbanístico, que establecerá nuevas delimitaciones y subdivisiones parcelarias, que posibilitarán la instalación del Club Penales y de la nueva Terminal de Ómnibus.

Desde la oposición, criticaron las modificaciones y dijeron que hay “intereses públicos y privados” para desarrollos inmobiliarios en esta modificación. Desde el oficialismo, salieron al cruce y manifestaron que “presuponer estas cosas no ayudan a los consensos. Acá no hay dueños de una verdad”, para criticar la federalización de la política que baja desde el centralismo porteño.

El presidente del bloque de ediles del Frepam, Pablo Pera Ibarguren, advirtió que las modificaciones al Código Urbanístico perjudicarán el uso del Acuífero y afectarán el recurso de las y los santarroseños.

“Nosotros consideramos que este proyecto en particular tiene cuestiones a modificar. Podemos ver que, pese a que esta modificación se plantea para el Club Penales y la Terminal, hay un interés por parte de la municipalidad de Santa Rosa, de hacer un desarrollo público de loteos de la Colonia Penal y un desarrollo privado de loteos de un ángulos de 177 hectáreas en mano de ocho propietarios, sobre la Ruta Nacional 5”, criticó en su alocución.

“Gran parte de la Colonia Penal donde se planea el desarrollo público y la totalidad de las 177 hectáreas, están en la zona de reserva del Acuífero, donde se debe hacer la menor cantidad de actividad humana posible y las menores impermeabilizaciones, para mantenerla de manera natural”, dijo Pablo Pera.

“Quiero manifestar dos cuestiones con respecto al agua subterránea. El agua pertenece a la provincia y genera poder de policía sobre el control de extracción del agua y de la protección de los acuíferos. Las distintas municipalidades tienen poder de policía sobre lo que sucede en la superficie de esos acuíferos. Por eso, la Provincia, cuando declaró como acuífero estratégico, estableció que deben promoverse en forma conjunta y coordinada con los sectores del gobierno y distintos municipios, un marco de gestión estratégica, sobre la base de cooperación recíproca, para el aprovechamiento sustentable, equitativo y razonable y la preservación de los recursos hídricos en beneficio de generaciones presentes y futuras. Esto nos dice que la municipalidad de Santa Rosa tiene que controlar lo que sucede lo que hace en la superficie (con el Código Urbanístico) y la provincia controla la extracción del recurso y su uso sustentable”, recordó.

“Hasta el día de hoy, la municipalidad tenía una política proteccionista, manteniendo a esa zona fuera del avance de la ciudad, impidiendo modificaciones al Código Urbanístico. Esto es lo que hoy se empieza a derribar y la municipalidad toma otra política, tomada en función de este proyecto de desarrollo público y privado y comienza a sortear las modificaciones del Código. Con este proyecto de ordenanza, se modifica y la parcela lindante al Procrear, pasa a ser área urbanizada”, dijo Pera.

Desde el oficialismo, la concejala Lorena Guayquian, acusó a la oposición de “hacer declaraciones altisonantes y acusaciones para la prensa”.

Por su parte, Claudia Giorgis del Frepam recordó que fueron quienes presentaron un proyecto para declarar dicha área del acuífero de carácter estratégico y “todavía está durmiendo en comisión”.

“No ponemos palos en la rueda para la nueva terminal. Queremos que el debate sea limpio. ¿Porque no cortar antes la extensión?. Porque hay intereses de 8 personas dueñas de esas tierras”, se preguntó.

También dijo “me llama la atención que la fundación Chadileuvú, integrante del Plan Estratégico, no conozca la situación”, criticó. “Esto abre la puerta a negocios futuros”, dijo y agregó que “por nuestra parte vamos a cuidar los recursos”.

El concejal Juan Lima del oficialismo dijo que “el lugar es estratégico, obedece a un análisis de un año de la Municipalidad, y no es una decisión unilateral. El planteo de la oposición lleva a una discusión estéril” y agregó que “se erigen como especialistas ambientales al decir que se va a afectar el acuifero con un posible proyecto urbanístico que hoy no está en discusión”. Para cerrar dijo que “el centralismo porteño ha decidido federalizar la política de la oposición”, criticó.

A esta crítica respondió el concejal Gustavo Estavilla (FrePam): “centralismo porteño es lo que se va a avenir con el desarrollo que se viene y es el oficialismo quien debe fijarse en esto. Al agua se la defiende o no se la defiende. No escuché del oficialismo hacerlo y decir que va a impedir que se siga avanzando con esto”.

Por último, Juan Carlos Depetris, del oficialismo, dijo que “presuponer estas cosas no ayudan a los consensos. Acá no hay dueños de una verdad. La responsabilidad del tema nos debe guiar sin arrojar mantos de sospecha. El Municipio llegado el punto va a tener su participación y decisiones que tenga que tomar sin ponerlo en la agenda diaria. Este tema tiene que se una política de Estado. Tratemos de no acusar de cosas que no son ciertas”.

