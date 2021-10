Hoy una clase maestra de Costa-Gavras

Compartir esta noticia:











“A PUERTAS CERRADAS” Basada en el libro: Adults in the Room: My Battle With Europe’s Deep Establishment (Comportarse como Adultos: Mi batalla contra el establishment europeo, 2017) de Yanis Varoufakis, una película del realizador griego Costa-Gavras.

Grecia, 2015. El mal estado de la economía llevó a una gran crisis en la Nación, provocando que un nuevo gobierno se alzara con la intención de rebelarse ante las políticas establecidas por la Unión Europea y los banqueros que manejan no sólo el capital de esta Unión sino del mundo. Esta adaptación del libro de Varoufakis, ex-Ministro de Finanzas griego durante esa crisis, muestra cómo se luchó por salir adelante y recuperar al país.









El maestro del cine político Costa-Gavras ha dirigido las recordadas “Z”, “Estado de Sitio”, “Desaparecido”.

Función organizada por la Facultad de Ciencias Económicas, el Observ.de Derechos Humanos de la UNLPam y ACP Cine. Adhiere: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa.

Destinada a estudiantes de economía, profesionales, profesores y público general. Una función de cine que permite la visibilización, a partir de la crisis griega, de una problemática que afecta a muchos países de Latinoamérica. También cómo las políticas del FMI podrían poner en jaque un sistema democrático y mantener a los pueblos subyugados.

Jueves 20hs. en Milenium (repite viernes 20hs.) ATP. Subtitulada en castellano.

Comentarios

