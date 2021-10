Otra vez los motociclistas solidarios: Zaira ya tiene su silla postural

Compartir esta noticia:











Otra vez la agrupación de motociclistas de Realicó Los Patriotas aporta la solución que las obras sociales no están brindando, viajaron hasta San Agustín en la provincia de Córdoba para entregar una silla postural a una niña que padece parálisis cerebral moderada.

Esta vez los motociclistas tomaron conocimiento de la compleja situación de Zaira Coria, una niña que reside en la localidad de San Agustín, Córdoba, quien padece una parálisis cerebral moderada, sus padres hace meses vienen reclamando a la obra social por una silla postural, dado que la que la niña de 11 años estaba utilizando una de cuando tenía 5 y ya era imposible ubicarse en la misma.

A partir de allí, se pusieron en contacto con la familia, dado que ellos tenían en su poder la silla que la pequeña necesitaba, habiendo sido recibida en una campaña efectuada en la provincia de Mendoza.

Por eso finalmente ayer por la tarde, Los Patriotas, luego de organizar la logística viajaron a San Agustín a entregar la silla que Zaira necesitaba. Desde la agrupación informaron que la municipalidad de esa localidad cordobesa colaboró aportando los fondos para costear el viaje, combustible, comida para el grupo y demás.

Esto fue en respuesta a una amplia campaña que se había organizado por redes sociales y medios de comunicación de la región para tratar de conseguir el elemento ortopédico que obviamente no abunda, y es de un elevado costo que la familia estaba imposibilitada de afrontar, la cual hasta el aporte de los motociclistas no había tenido respuesta positiva. De esta manera la pequeña ahora tendrá un mejor calidad de vida, incluso facilitando su integración en el ámbito educativo, dado que la silla que usaba ya no le permitía su participación.

En la entrega fueron acompañados por motociclistas locales integrantes de otras agrupaciones

LA SITUACIÓN DE ZAIRA CORIA

Pasaron seis meses desde que Débora solicitó a la obra social de Zaira, su hija con parálisis cerebral, una nueva silla postural. La niña tiene ya 11 años y la silla que tiene es de cuando tenía 5, por lo que le ha quedado chica y eso afecta a su calidad de vida.

Lo cierto es que la respuesta que esta vecina de San Agustín recibió, fue que había varios nenes en lista de espera antes que Zaira por lo que debía tener paciencia. Algo que no es tan sencillo para Zaira quien por una cuestión de salud no puede seguir esperando.

«Mandé el pedido de la silla en marzo y no me la autorizan. Me dijeron que hay tres nenes antes que Zaira y después que en junio seguro la íbamos a tener pero no pasó nada. Ella tiene esa silla desde los 5 años y ya no entra más, se le hinchan sus pies al tenerlos colgando. Se los dije y me respondieron que era al vicio seguir llamando porque cuando estuviese autorizado ellos me iban a llamar», contó la mujer al medio local Resúmen.

Claro está que lo de Zaira, quien asiste al Instituto Paulina Domínguez, es una urgencia y su salud no puede seguir sujeta a la burocracia de un privado. Por ello y al tratarse de una silla costosa, la familia estará más que agradecida con quien pueda donarla o prestarla hasta tanto la obra social la otorgue.

Fuente y foto: Infotecrealico.com.ar

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios