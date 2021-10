La docente y madre de adolescente víctima de abuso, no consigue licencia para acompañar a su hija

Compartir esta noticia:











La docente que denunció a su propio hermano por el presunto abuso sexual de su hija faltó a dar clases cuando la adolescente le contó lo que había ocurrido. Todavía no puede justificar las faltas ni consigue la licencia especial por violencia de género.

Valeria Jeanne trabaja en Puelches y ni bien su hija le contó lo que había ocurrido, viajó a asistirla y alquiló un departamento para sacarla del entorno famliar. Por su denucia, el exsubdirector de Contenidos de la Municipalidad de Santa Rosa, su hermano Jonatan Jeanné, permanece detendio. Se lo investiga por el delito de abuso sexual con acceso carnal.









En medio de la desesperación por lo ocurrido, la docente se tuvo que hacer cargo de la situación, inlcuyendo la búsqueda de una nueva casa. Esas faltas no las ha justificado y no consigue que el Ministerio de Educación le de una licencia por violencia de género: la regulación vigente no contempla que un mayor a cargo de un menor que sufrió violencia, pueda acceder a ese derecho.

Además de esos días, tuvo que regresar a Puelches a trabajar y dejar a la menor en Santa Rosa. Existe un informe de la Dirección de Violencia Familiar de Puelches que avala el pedido de la madre, pero para educación no es vinculante.

Contó que le han recomendado que se tome licencia por atención de un familiar o que busque alternativas en el estatudo del trabajador de la educación que le permitan una licencia mayor.

“Demasida burocracia. Siento que estamos absolutamente solas y desprotegida por parte del Estado”, contó Valeria Jeanne.

