Silla de rueda: Kausa Popular le pidió a Trapaglia que deje “las operaciones mediáticas”

La línea interna del PJ pampean Kausa Popular cruzó a la diputada provincial de Juntos por el Cambio, María Laura Trapaglia, por presentar un pedido de informe a partir de la foto de la silla de rueda de plástico donada por la Ong CILSA para traslado de pacientes en los centros de salud, que se viralizó en las últimas horas.









A través de un comunicado, Kausa Popular cuestionó la actitud de la oposición y apuntó a la diputada del Pro, María Laura Trapaglia, por hacer un pedido de informe por una silla de rueda que donó la asociación civil CILSA, algo que consideró una «operación mediática».

Acusó que «la oposición está cada día más lejos de la realidad, desde marzo del año pasado la población en general viene atravesando una pandemia mundial que, sin dudas, el personal de salud ha sido el que puso el cuerpo y su propia vida en resguardo de la población».

En esa línea, planteó que el costo de un pedido de informes que hizo Trapaglia «que además vive en la ciudad capital que con poco esfuerzo puede acercarse a cualquier centro de salud de nuestra ciudad o provincia porque cuenta con los recursos para hacerlo cosa que no todos los ciudadanos tenemos es llamativo, ya que públicamente salió y se sabe que las sillas a las que hace referencia no son sillas de traslado, que además no las compró el gobierno si no que las donó una ONG CILSA que lleva entregados miles de instrumentos a lo largo del país desde el año 1995».

«Queremos no solo pedirle a la diputada un poco de seriedad y responsabilidad a la hora de hacer un pedido de informes si no que su labor legislativa no sea fundada en operaciones mediáticas que solo perjudican a la población», expresó Kausa Popular.

La organización peronista destacó la inversión realizada por el Gobierno de La Pampa para afrontar la pandemia por el coronavirus y remarcó que «llama la atención que una diputada del PRO, la señora María Laura Trapaglia, lance un comunicado a los medios de comunicación, pidiendo informes sobre disponibilidad y detalles condiciones de los medios de movilidad existentes para el desplazamiento de usuarios dentro de los centros de salud, haciendo uso de una foto de una silla de ruedas, la cual, si tuviera mínimos conocimientos o bien, se acercara a los centros asistenciales, entendería que esa silla a la cual hace alusión, no es para uso de traslado, sino que su utilidad es con fines de higiene de pacientes y / o fisiatría».

El director del Hospital Lucio Molas, Raúl Álvarez, dijo a Plan B Noticias que la silla de ruedas fue donada por la Ong CILSA y que se usa para traslado interno de pacientes e higiene.

Para Kausa Popular, la actitud de la diputada Trapaglia «es clara su intensión de generar malestar a la comunidad, porque una simple visita al establecimiento donde se encuentran esas sillas de ruedas, o un mínimo diálogo con algún trabajador de salud, hubiese evacuado esa duda».

«Invitamos a la diputada a realizar visitas a los establecimientos de salud, no sólo para poder despejar cualquier duda que tenga, sino que también para poder ver y enterarse de la realidad que se vivencia, en un año tan crítico para el personal de salud, y para la comunidad en general», agregaron.

«No es raro, que en épocas preelectorales, aparezcan estas maniobras de desinformación por parte de la oposición; pero en temas tan sensibles como es la salud de la población, sería aconsejable investigue antes de lanzar una información tan ridícula y errónea como la que promulgó la diputada del PRO», finaliza el documento de Kausa Popular.

